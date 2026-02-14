Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У лютому США завдали 10 авіаударів по десятках цілей ІДІЛ в Сирії

Удари були спрямовані по інфраструктурі ІД та складах озброєння.

Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Із 3 по 12 лютого американські військові здійснили 10 ударів по понад 30 цілях "Ісламської держави" у Сирії в межах кампанії проти екстремістського угруповання в Іраку та Сирії.

Як пише The Guardian, про це повідомило Центральне командування США (Centcom) у суботу. Там зазначили, що удари були спрямовані по інфраструктурі ІД та складах озброєння.

Атаки стали частиною операції "Hawkeye Strike", під час якої, за даними США, було вбито або захоплено бойовиків ІД та уражено понад 100 цілей угруповання. Кампанію розпочали після того, як член сирійських загальних сил безпеки, пов’язаний з ІДІЛ, влаштував засідку на американські та сирійські сили в місті Пальміра, внаслідок чого загинули двоє американських військових і перекладач, а також були поранені троє представників сирійських урядових сил.

США очолюють міжнародну коаліцію з боротьби проти ІДІЛ у Сирії та Іраку з 2014 року, співпрацюючи з очолюваними курдами Сирійськими демократичними силами (SDF) для розгрому радикального угруповання. У листопаді Сирія офіційно приєдналася до коаліції, і відтоді Вашингтон розглядає Дамаск як головного союзника у боротьбі проти Ісламської держави. 

Аналітики попереджають, що після падіння режиму Асада у грудні 2024 року угруповання намагається відновити свою діяльність, використовуючи вакуум безпеки та зброю, що залишилася після того, як військові Асада покинули свої позиції.У суботу держсекретар США Марко Рубіо похвалив Дамаск за участь у коаліції проти ІДІЛ і привітав зобов’язання сирійського уряду повністю співпрацювати зі США та міжнародною коаліцією.

Протягом останнього місяця США поступово евакуйовують із північного сходу Сирії чоловіків, підозрюваних у причетності до ІДІЛ. У п’ятницю було оголошено про успішне перевезення 5 700 затриманих до Іраку, де вони мають постати перед судом. Американські військові також скорочують свою присутність у Сирії та цього тижня залишили базу в Ат-Танфі після майже десятирічного перебування там.

Минулого місяця Дамаск узяв під контроль ключові тюрми та табори ІДІЛ під час наступу проти SDF, які втратили 80% своєї території. Серед них – табір Аль-Хол, де раніше утримували близько 25 тисяч родичів підозрюваних бойовиків ІДІЛ.

Гуманітарні організації повідомили в п’ятницю, що майже весь «іноземний» сектор табору, де перебували близько 6 тисяч жінок і дітей із 42 країн, був спустошений протягом останнього місяця. Наразі незрозуміло, куди поділися іноземці та хто саме вивіз їх із табору.

