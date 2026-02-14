Reuters: військові США готуються до потенційних багатотижневих операцій проти Ірану

Білий дім заявив, що "президент Трамп розглядає всі варіанти щодо Ірану", а Пентагон поки що ценіяк не коментує.

Збройні сили США готуються до можливості проведення тривалих, багатотижневих операцій проти Ірану, якщо президент Дональд Трамп віддасть наказ про атаку.

Про це агенцію Reuters повідомили двоє американських посадовців. За їхніми словами, конфлікт може стати значно серйознішим, ніж попередні протистояння між країнами.

Ця інформація підвищує ставки для дипломатичних переговорів між США та Іраном. У вівторок у Женеві спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер проведуть переговори з Іраном за посередництва Оману. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп віддає перевагу угоді з Тегераном, але досягти її "дуже складно".

Тим часом Трамп нарощує військову присутність у регіоні. У п’ятницю Пентагон оголосив про направлення ще одного авіаносця на Близький Схід, а також тисяч додаткових військових, винищувачів, есмінців із керованими ракетами та іншого озброєння, здатного як завдавати ударів, так і захищатися.

Виступаючи перед американськими військовими в Північній Кароліні, Трамп допустив можливість зміни режиму в Ірані, заявивши, що це "було б найкращим варіантом". Водночас він не уточнив, кого саме хотів би бачити при владі. Раніше Трамп висловлював скепсис щодо введення наземних військ до Ірану. Нинішнє розгортання військ свідчить про можливість переважно повітряних та морських ударів.

Білий дім заявив, що "президент Трамп розглядає всі варіанти щодо Ірану". Пентагон від коментарів відмовився.

Минулого року США вже направляли до регіону два авіаносці та завдали ударів по іранських ядерних об’єктах. Однак операція "Midnight Hammer" у червні була одноразовою акцією: стратегічні бомбардувальники вилетіли зі США та атакували ядерні об’єкти Ірану. У відповідь Тегеран здійснив обмежений удар по американській базі в Катарі.

Цього разу планування є складнішим. У разі тривалої кампанії США можуть атакувати не лише ядерну інфраструктуру, а й державні та силові об’єкти Ірану.

Експерти застерігають, що ризики для американських військових у такій операції будуть значно вищими, адже Іран має потужний ракетний арсенал. Удари у відповідь можуть спричинити ескалацію та втягнути регіон у масштабніший конфлікт. Один із посадовців заявив, що США повністю очікують відповідних атак Ірану, що може призвести до тривалого обміну ударами.

Трамп неодноразово погрожував бомбардуванням Ірану через його ядерну та ракетну програми, а також через придушення внутрішніх протестів. Він попередив, що відсутність дипломатичного рішення буде "дуже травматичною".Корпус вартових Ісламської революції заявив, що у разі ударів по території Ірану відповість атаками на будь-яку американську військову базу. США мають бази по всьому Близькому Сходу, зокрема в Йорданії, Кувейті, Саудівській Аравії, Катарі, Бахрейні, ОАЕ та Туреччині.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час зустрічі з Трампом у Вашингтоні наголосив, що будь-яка угода з Іраном "має включати елементи, життєво важливі для Ізраїлю".

Іран заявив, що готовий обговорювати обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій, але відкинув можливість включення до переговорів питання ракетної програми.