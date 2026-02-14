Впливова громадська організація у сфері охорони здоров’я Protect Our Care закликала міністра охорони здоров’я США Роберта Кеннеді-молодшого залишити посаду після того, як він применшив ризики Covid-19, заявивши: «Я не боюся мікробів. Я раніше нюхав кокаїн із сидінь унітазів», передає The Guardian.

Кеннеді, якого призначили очільником федерального Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб (HHS) попри його відомий антивакцинаторський активізм, зробив цю заяву в епізоді подкасту Тео Вона This Past Weekend від 12 лютого.

Президент організації Protect Our Care Бред Вудгаус відреагував на слова Кеннеді однослівною заявою: «У відставку».

У організації додали, що коментар Кеннеді про кокаїн — який лише у 2023 році був причетний майже до 30 тисяч смертей від передозування у США — «вкотре демонструє, чому він є найнебезпечнішою … людиною з усіх, хто будь-коли очолював таке важливе федеральне відомство».

У подкасті Кеннеді згадав наркотики, пояснюючи, чому продовжував відвідувати очні зустрічі груп підтримки під час пандемії.

«Якщо я цього не робитиму, якщо не займатимуся цим, а для мене це означає ходити на зустрічі щодня, це просто погано для мого життя», — сказав Кеннеді, який публічно розповідав про свої минулі проблеми з наркотичною залежністю.

Цей епізод став черговим скандальним моментом для Кеннеді протягом його першого року на посаді міністра охорони здоров’я в адміністрації Дональда Трампа. Його також критикували за реакцію на спалахи кору в США, які призвели до кількох смертей від хвороби, що була оголошена ліквідованою у країні ще у 2000 році.

На тлі цих спалахів Кеннеді представляв вакцинацію проти кору — ефективність і безпечність якої давно доведені — як питання особистого вибору, а не загальної необхідності, натомість просуваючи сумнівні методи лікування.

Нові дієтичні рекомендації міністра також викликали занепокоєння через акцент на м’ясних і молочних продуктах, який, на думку критиків, може спричинити проблеми зі здоров’ям. Крім того, вони вважають, що популяризація м’ясних дієт негативно вплине на довкілля, оскільки заради сільського господарства вирубують ліси.