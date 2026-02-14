Україна сьогодні проведе переговори з Віткоффом та Кушнером

Вона відбудеться після розмови президента з Рубіо.

Завдання України – підтримувати контакт зі США і зробити так, щоб вони не вийшли з переговорного процесу. Поки що Європи не дуже багато в переговорах, хоча вона хоче цього.

Україна робить все, аби долучити європейців, але проти їхньої участі виступають росіяни. Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу в Мюнхені.

“Це несправедливо, і для нас важливі гарантії безпеки від Європи”, – сказав він.

Україна підтримує контакт зі США на всіх напрямках. Нині Володимир Зеленський проведе зустріч з держсекретарем США Марко Рубіо, а після цього буде дзвінок з переговорною командою – Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Стосовно ініціативи французького президента Еммануеля Макрона відновити діалог із Москвою Зеленський сказав, що найкраще переговори вести всім разом: Україні, Європі і США. Він вважає, що окремий діалог Путін може використати в його інтересах.

Про ймовірну участь міністра фінансів США Скотта Бессента в переговорах Зеленський сказав, що Україна хотіла б його залучення. Бессент контактує з Юлією Свириденко.

"Скотт Бессент, я думаю, поєднається, коли буде підніматися питання санкцій", – сказав президент.

Хто саме від США братиме участь в раунді переговорів у Женеві – невідомо. Україна очікує, що це будуть Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Переговори України, Росії та США

Про проведення тристоронніх переговорів президенти України і США домовилися на зустрічі в Давосі.

Перший раунд відбувся в січні, другий, теж дводенний, на початку лютого. Америка пропонувала провести третю зустріч на її території цього тижня. Україна погодилася, але згоди від Росії не лунало.

Зрештою 13 лютого Кремль підтвердив, що готовий брати участь у перемовинах, і сказав, що вони пройдуть у Женеві.

Україна згодна на Женеву. Державу представлятимуть Рустем Умєров, голова ОП Кирило Буданов і його перший заступник Сергій Кислиця, начальник Генштабу Андрій Гнатов, народний депутат Давид Арахамія та представник ГУР Вадим Скібіцький.

На переговорах в Абу-Дабі Росія представлена переважно військовими і розвідниками. Україна розцінювала це як підвищення її представництва. Але в Женеві голова групи росіян буде іншим.

Очікується, що головні питання – територіальні – мають обговорювати лідери США, України й Росії. Поки що Владімір Путін не сигналізував про готовність до участі в такому форматі.

У 20-пунктному плані, що є основою для укладання угоди про завершення війни, досі неузгоджені питання Донбасу і ЗАЕС. Росія хоче, аби Україна відмовилася від усієї частини Донецької і Луганської областей, навіть вільної, і створила там демілітаризовану зону.

Україна вважає, що справедливим буде закінчувати війну на поточних лініях. США як компроміс пропонують вільну економічну зону, але поки неясно, що саме це означає і чи не дозволить це Росії встановити там владу.

Також Москва хоче підключити ЗАЕС до російської енергосистеми. Україна готова керувати ЗАЕС лише спільно з американцями, але щоб ті могли продавати енергію куди вважатимуть за потрібне.