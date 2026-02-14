Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Президент Зеленський обговорив роботу над гарантіями безпеки України із сенаторами Конгресу США

Президент України висловив вдячність за підтримку, а також поінформував сенаторів  про масовані російські удари по енергетиці.

зустріч Володимира Зеленського із сенаторами США
Фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський зустрівся із сенаторами Конгресу США в Мюнхені. Під час зустрічі сторони обговорили процес мирних переговорів, а також роботу над гарантіями безпеки України. 

Про це глава держави повідомляє у своєму Телеграм-каналі.

"Хороша зустріч із сенаторами Конгресу США в Мюнхені. Цінуємо підтримку України, наших воїнів.Цінуємо підтримку України, наших воїнів", – наголошує Президент. Глава держвави поінформував американських сенаторів про масовані російські удари по українській енергосистемі, а також про потреби щодо її відновлення та додаткові ракети до систем ППО для захисту. "Говорили також про процес перемовин і зустрічі переговорних команд. Збільшення тиску на Росію через посилення санкцій може значно посилити дипломатичні зусилля. Дякую сенаторам, які підтримують цю позицію та налаштовані ухвалити законопроєкт щодо санкцій проти Росії найближчим часом", – ідеться у повідомленні Президента.

 Крім того, сторони обговорили роботу над гарантіями безпеки для України. Володимир Зеленський наголошує, що від чіткості й точного розуміння кожного з пунктів залежить довіра українського суспільства до документа щодо гарантій безпеки. 

"Для всіх українців надзвичайно важливо, щоб гарантії ратифікував Конгрес Сполучених Штатів. Дякую сенаторам за незмінну двопартійну підтримку України та українців. Дякую кожному американському серцю за допомогу", – додає Президент.

