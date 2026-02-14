Президент Зеленський обговорив роботу над гарантіями безпеки України із сенаторами Конгресу США

Президент України висловив вдячність за підтримку, а також поінформував сенаторів про масовані російські удари по енергетиці.

Президент Володимир Зеленський зустрівся із сенаторами Конгресу США в Мюнхені. Під час зустрічі сторони обговорили процес мирних переговорів, а також роботу над гарантіями безпеки України.

Про це глава держави повідомляє у своєму Телеграм-каналі.

"Хороша зустріч із сенаторами Конгресу США в Мюнхені. Цінуємо підтримку України, наших воїнів.Цінуємо підтримку України, наших воїнів", – наголошує Президент. Глава держвави поінформував американських сенаторів про масовані російські удари по українській енергосистемі, а також про потреби щодо її відновлення та додаткові ракети до систем ППО для захисту. "Говорили також про процес перемовин і зустрічі переговорних команд. Збільшення тиску на Росію через посилення санкцій може значно посилити дипломатичні зусилля. Дякую сенаторам, які підтримують цю позицію та налаштовані ухвалити законопроєкт щодо санкцій проти Росії найближчим часом", – ідеться у повідомленні Президента.

Крім того, сторони обговорили роботуВолодимир Зеленський наголошує, що від чіткості й точного розуміння кожного з пунктів залежить довіра українського суспільства до документа щодо гарантій безпеки.

"Для всіх українців надзвичайно важливо, щоб гарантії ратифікував Конгрес Сполучених Штатів. Дякую сенаторам за незмінну двопартійну підтримку України та українців. Дякую кожному американському серцю за допомогу", – додає Президент.