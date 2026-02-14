Україна також готова дати росіянам припинення вогню, щоб ті провели вибори у себе.

Президент Володимир Зеленський з подивом дізнався про те, що нібито збирався цього місяця оголосити про проведення виборів та референдуму. Про це він сказав на Мюнхенській безпековій конференції.

Він нагадав, що ніхто не підтримає вибори під час війни. Якщо американська сторона просуває ідею виборів, то Україна готова.

“Дайте нам два місяці припинення вогню – ми влаштуємо вибори. Дайте нам припинення вогню, дайте нам безпекову інфраструктуру. Можливо, не два місяці, але нам треба багато днів для підготовки”, – сказав він.

Військам, які захищають наші життя, треба дати можливість проголосувати. Трохи важко і захищати життя, і голосувати, додав президент.

“Ми не можемо порівнювати. Іноді я чую, що США мали вибори в часи Лінкольна. Але як ми можемо порівнювати це? У нас ракети, наші люди під ракетами”, – сказав він.

Президент вважає, що Дональд Трамп має натиснути на Путіна, тоді Верховна Рада змінить закон і можна буде влаштовувати вибори – якщо вже Сполученим Штатам і Росії вони так потрібні. Але і Україна готова дати Росії припинення вогню, якщо вона проведе в себе вибори, додав глава держави.

Контекст

Росія вимагає проведення виборів в України, однак торік про їх необхідність заявила і американська адміністрація. Вашингтон хоче, аби Україна провела президентські вибори.

Аби продемонструвати партнерам готовність до демократичних виборів створили групу, що напрацьовує законодавчі зміни. Конституція проведення виборів під час війни прямо не забороняє, однак про це йдеться в законі "Про правовий режим воєнного стану".

Нещодавно ЦВК опублікувала свої пропозиції стосовно проведення виборів, в яких йдеться, що вони рекомендовані через пів року після завершення воєнного стану.

Україна наголошує, що готова до виборів за умови припинення вогню, бо безпека є головною. Також належить вирішити питання голосування людей, які виїхали з України, та військовослужбовців.

Цього тижня газета FT написала, нібито Зеленський в річницю повномасштабного вторгнення оголосить про проведення виборів президента та референдуму до 15 травня. Президент спростував намір оголошувати вибори і референдум в цей день.







