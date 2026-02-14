Уряд очікує на затвердження Наглядової ради «Нафтогазу» вже наступного тижня

Конкурс на вакантні посади оголосити у грудні торік. Відбір на фінішній прямій, заявила премʼєрка Юлія Свириденко.

Вже наступного тижня уряд очікує завершення конкурсу на вакантні посади у Наглядовій раді «Нафтогазу». Відбір чотирьох незалежних членів Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства оголошувало 12 грудня. Кандидати мали місяць для подання заявок.

«Ми очікуємо, що вже наступного тижня “Нафтогаз” матиме Наглядову раду», — сказала Юлія Свириденко.

Премʼєрка зазначила: уряд розпочав підготовку до нового опалювального сезону. Кабінет Міністрів уже працює над встановленням лімітів мінімальних запасів газу у підземних сховищах. Торік цей показник склав понад 14 млрд кубометрів.

«Думаю, що на наступний рік показник буде приблизно такий ж», — додала премʼєрка.

Натомість Наглядова рада «Енергоатому» отримає проміжні результати аудиту енергетичних підприємств. Перевірки уряд запровадив у середині листопада, після викриття масштабної корупційної схеми у енергетиці. Більш відомою за назвою «справа Міндіча».

«Аудит ще триває. Але проміжні результати ми вже передаємо Наглядовій раді “Енергоатома”. Це не говорить про те, що вони не можуть залучити для нового аудиту міжнародну компанію. Я також сподіваюся, що вони не зволікатимуть з призначенням керівника компанії», — сказала Юлія Свириденко.