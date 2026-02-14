FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув'язнення
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
Очільник МЗС Сибіга зустрівся з аргентинським колегою, дипломати домовилися активізувати політичний діалог

Йшлося про поглиблення співпраці з Аргентинською Республікою в усіх сферах.

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга зустрівся з міністром закордонних справ, міжнародної торгівлі та віросповідань Аргентини Пабло Кірно.

“Ми високо цінуємо послідовну та принципову підтримку Аргентиною суверенітету й територіальної цілісності України. Я поінформував свого аргентинського колегу про мирні зусилля, результати останніх дипломатичних кроків і підготовку до наступної зустрічі в Женеві”, – написав Сибіга на соціальній платформі X.

Сибіга поінформував свого колегу про ситуацію на полі бою та наслідки російських ударів по енергетичній системі України.

“Ми домовилися поглиблювати співпрацю з Аргентинською Республікою в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес, а також активізувати політичний діалог на всіх рівнях”, – зазначив глава МЗС України.

  • Сибіга бере участь у роботі 62-ї Мюнхенської безпекової конференції. Він, зокрема, провів зустрічі з німецьким та китайським колегами, а також очільниками МЗС Нордично-Балтійської вісімки.
  • Торік у жовтні президент Володимир Зеленський запросив президента Аргентини Хав'єра Мілея приїхати до України.

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга з арентинським колегою Пабло Кірно
Фото: x.com/andrii_sybiha
