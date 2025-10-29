Зеленський запросив президента Аргентини приїхати до України

Володимир Зеленський привітав Хав'єра Мілея з перемогою його партії на парламентських виборах.

Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером Аргентини Хав'єром Мілеєм.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Тепла розмова з Президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм. Привітав Хавʼєра з перемогою його партії на парламентських виборах. Аргентина багато робить, щоб досягти успіху й бути сильною, і ми щиро бажаємо, щоб і надалі вдавалося реалізовувати всі необхідні реформи", — зазначає Володимир Зеленський.

Глава держави запросив президента Аргентини приїхати до України, щоб продовжити діалог і обговорити всі ключові перспективи розвитку відносин між нашими країнами.

"Справді багато проєктів можемо реалізувати разом. Наші команди будуть у контакті. Дякую", — додає Президент України.