Зеленський запросив президента Аргентини приїхати до України

Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером Аргентини Хав'єром Мілеєм.
Про це глава держави повідомив у соцмережах.
"Тепла розмова з Президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм. Привітав Хавʼєра з перемогою його партії на парламентських виборах. Аргентина багато робить, щоб досягти успіху й бути сильною, і ми щиро бажаємо, щоб і надалі вдавалося реалізовувати всі необхідні реформи", — зазначає Володимир Зеленський.
Глава держави запросив президента Аргентини приїхати до України, щоб продовжити діалог і обговорити всі ключові перспективи розвитку відносин між нашими країнами.
"Справді багато проєктів можемо реалізувати разом. Наші команди будуть у контакті. Дякую", — додає Президент України.
- Партія Хав'єра Мілея “La Libertad Avanza” здобула майже 41% голосів, отримавши 13 з 24 місць у Сенаті та 64 зі 127 місць у нижній палаті.