Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
ГоловнаПолітика

Зеленський запросив президента Аргентини приїхати до України

Володимир Зеленський привітав Хав'єра Мілея з перемогою його партії на парламентських виборах.

Зеленський запросив президента Аргентини приїхати до України
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером Аргентини Хав'єром Мілеєм. 

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Тепла розмова з Президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм. Привітав Хавʼєра з перемогою його партії на парламентських виборах. Аргентина багато робить, щоб досягти успіху й бути сильною, і ми щиро бажаємо, щоб і надалі вдавалося реалізовувати всі необхідні реформи", — зазначає Володимир Зеленський. 

Глава держави запросив президента Аргентини приїхати до України, щоб продовжити діалог і обговорити всі ключові перспективи розвитку відносин між нашими країнами. 

"Справді багато проєктів можемо реалізувати разом. Наші команди будуть у контакті. Дякую", — додає Президент України.

  • Партія Хав'єра Мілея “La Libertad Avanza” здобула майже 41% голосів, отримавши 13 з 24 місць у Сенаті та 64 зі 127 місць у нижній палаті. 
