Партія президента Аргентини здобула переконливу перемогу на проміжних виборах

Його партія “La Libertad Avanza” здобула майже 41% голосів, отримавши 13 з 24 місць у Сенаті та 64 зі 127 місць у нижній палаті.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей привів свою партію до переконливої перемоги на проміжних виборах цієї неділі, повідомляє BBC.

Його партія “La Libertad Avanza” здобула майже 41% голосів, отримавши 13 з 24 місць у Сенаті та 64 зі 127 місць у нижній палаті. Успіх значно полегшить Мілею просування його програми скорочення державних видатків та дерегуляції економіки.

Раніше президент США Дональд Трамп ‒ союзник Мілея ‒ чітко дав зрозуміти, що отримання Аргентиною 40 мільярдів доларів допомоги від Вашингтона залежатимуть від збереження Мілеєм політичної динаміки.

До цих виборів його партія мала лише сім місць у Сенаті та 37 місць у нижній палаті. Тобто президентська програма про скорочення витрат та реформ зіткнулася з низкою політичних перешкод. Вето Мілея на законопроєкти щодо збільшення фінансування державних університетів, допомоги людям з інвалідністю та охорони здоров'я дітей скасували опозиційні законодавці.

Ці вибори стали першим національним випробуванням популярності президента Мілея з моменту його вступу на посаду у 2023 році, коли він пообіцяв скоротити державні витрати, застосувавши метафоричну “бензопилку”. Відтоді в Аргентині було скорочено бюджети на освіту, пенсії, охорону здоров'я, інфраструктуру та субсидії, а також звільнно десятки тисяч працівників державного сектору.

Прихильники Мілея, включно з Трампом, хвалять його за приборкання інфляції, яка до його вступу на посаду щорічно сягала тризначних цифр, скорочення дефіциту та відновлення довіри інвесторів. Однак його критики стверджують, що ціною цього стали втрата робочих місць, спад виробництва, руйнування державних послуг, падіння купівельної спроможності людей та неминуча рецесія.