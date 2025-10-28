Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для "мирної угоди" з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: Нова прем'єрка Японії задобрюватиме Трампа Нобелівською премією

Очільниця уряду хоче менше тиску з боку Вашингтона.

Reuters: Нова прем'єрка Японії задобрюватиме Трампа Нобелівською премією
Дональд Трамп і Санае Такаїчі
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп у Токіо зустрівся з першою жінкою-прем'єром в історії Японії Санае Такаїчі для обговорення питань торгівлі та безпеки.

Як стверджує Reuters, очільниця японського уряду приготувала для господаря Білого дому сюрприз: вона має повідомити Трампу, що висуватиме його кандидатуру на здобуття Нобелівської премії миру.

Нагорода від комітету в Осло є предметом особливої зацікавленості республіканця: він неодноразово акцентував на тому, що нібито ледь не власноруч завершив різні світові конфлікти. Здобуття премії у 2025 році венесуельською опозиціонеркою стало для Трампа відвертим розчаруванням.

Такаїчі планує використати цю тему, а також японські інвестиції у США як засоби зменшити тиск на свій уряд з боку Вашингтона щодо збільшення витрат на оборону на тлі зростання загрози з боку Китаю.
