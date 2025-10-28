Reuters: Нова прем'єрка Японії задобрюватиме Трампа Нобелівською премією

Президент США Дональд Трамп у Токіо зустрівся з першою жінкою-прем'єром в історії Японії Санае Такаїчі для обговорення питань торгівлі та безпеки.

Як стверджує Reuters, очільниця японського уряду приготувала для господаря Білого дому сюрприз: вона має повідомити Трампу, що висуватиме його кандидатуру на здобуття Нобелівської премії миру.

Нагорода від комітету в Осло є предметом особливої зацікавленості республіканця: він неодноразово акцентував на тому, що нібито ледь не власноруч завершив різні світові конфлікти. Здобуття премії у 2025 році венесуельською опозиціонеркою стало для Трампа відвертим розчаруванням.

Такаїчі планує використати цю тему, а також японські інвестиції у США як засоби зменшити тиск на свій уряд з боку Вашингтона щодо збільшення витрат на оборону на тлі зростання загрози з боку Китаю.