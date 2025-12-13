Бої між Таїландом і Камбоджею продовжилися попри заяву Трампа про згоду на припинення вогню

У Таїланді заявили, що припинення вогню буде можливим лише після того, як Камбоджа повністю виведе свої війська та прибере наземні міни.

Бойові дії на кордоні Таїланду і Камбоджі продовжилися рано в суботу, лише за кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що обидві країни погодилися на припинення вогню.

Про це пише ВВС.

Прем’єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул заявив, що сказав Трампу про те, що припинення вогню буде можливим лише після того, як Камбоджа повністю виведе свої війська та прибере наземні міни.

"Таїланд продовжуватиме військові дії доти, доки ми не відчуємо, що більше немає шкоди й загроз нашій землі та нашому народу. Хочу чітко заявити: наші дії цього ранку вже говорять самі за себе", – написав він у соцмережах.

Обидві сторони в суботу повідомляли про продовження бомбардувань та артилерійських обстрілів уздовж кордону.

Міністерство оборони Камбоджі заявило, що тайські винищувачі бомбардували будівлі готелів і міст, тоді як Таїланд повідомив про кількох цивільних, поранених унаслідок камбоджійського ракетного обстрілу.

"13 грудня 2025 року тайські військові використали два винищувачі F-16, які скинули сім бомб по низці цілей", – йдеться в заяві міністерства оборони Камбоджі, оприлюдненій у соцмережі X. Також там додали, що тайська військова авіація досі не припинила бомбардування.

Тайські військові також підтвердили, що бойові дії тривають.

Щонайменше 21 людина загинула внаслідок відновлення бойових дій, а з обох боків кордону було евакуйовано близько 700 тисяч осіб.

Раніше цього тижня Трамп заявляв, що може зупинити бої між Таїландом і Камбоджею, які спалахнули в понеділок, просто зателефонувавши сторонам.

Після розмов із двома прем’єр-міністрами в п’ятницю ввечері він написав у соціальних мережах, що обидві країни погодилися "припинити стрілянину вже цього вечора" та повернутися до угоди, підписаної в жовтні в присутності президента США. За словами Трампа, обидві сторони "готові до миру".

Втім, у заявах сторін після розмови з президентом США жодна з них не згадала про негайне припинення вогню.

Анутін зазначив, що пояснив Трампу: Таїланд не є агресором, і Камбоджа має спершу продемонструвати виведення військ і розмінування кордону. Керівництво Камбоджі заявило, що змушене продовжувати бойові дії для захисту суверенітету країни.

Не пролунало жодних згадок про використання тарифів як важеля тиску для примушення сторін до деескалації, як це було в липні.