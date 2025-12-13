Бої між Таїландом і Камбоджею продовжилися попри заяву Трампа про згоду на припинення вогню

Бойові дії на кордоні Таїланду і Камбоджі продовжилися рано в суботу, лише за кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що обидві країни погодилися на припинення вогню.
Прем’єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул заявив, що сказав Трампу про те, що припинення вогню буде можливим лише після того, як Камбоджа повністю виведе свої війська та прибере наземні міни.
"Таїланд продовжуватиме військові дії доти, доки ми не відчуємо, що більше немає шкоди й загроз нашій землі та нашому народу. Хочу чітко заявити: наші дії цього ранку вже говорять самі за себе", – написав він у соцмережах.
Обидві сторони в суботу повідомляли про продовження бомбардувань та артилерійських обстрілів уздовж кордону.
Міністерство оборони Камбоджі заявило, що тайські винищувачі бомбардували будівлі готелів і міст, тоді як Таїланд повідомив про кількох цивільних, поранених унаслідок камбоджійського ракетного обстрілу.
"13 грудня 2025 року тайські військові використали два винищувачі F-16, які скинули сім бомб по низці цілей", – йдеться в заяві міністерства оборони Камбоджі, оприлюдненій у соцмережі X. Також там додали, що тайська військова авіація досі не припинила бомбардування.
Тайські військові також підтвердили, що бойові дії тривають.
Щонайменше 21 людина загинула внаслідок відновлення бойових дій, а з обох боків кордону було евакуйовано близько 700 тисяч осіб.
Раніше цього тижня Трамп заявляв, що може зупинити бої між Таїландом і Камбоджею, які спалахнули в понеділок, просто зателефонувавши сторонам.
Після розмов із двома прем’єр-міністрами в п’ятницю ввечері він написав у соціальних мережах, що обидві країни погодилися "припинити стрілянину вже цього вечора" та повернутися до угоди, підписаної в жовтні в присутності президента США. За словами Трампа, обидві сторони "готові до миру".
Втім, у заявах сторін після розмови з президентом США жодна з них не згадала про негайне припинення вогню.
Анутін зазначив, що пояснив Трампу: Таїланд не є агресором, і Камбоджа має спершу продемонструвати виведення військ і розмінування кордону. Керівництво Камбоджі заявило, що змушене продовжувати бойові дії для захисту суверенітету країни.
Не пролунало жодних згадок про використання тарифів як важеля тиску для примушення сторін до деескалації, як це було в липні.
- Давній прикордонний спір загострився 24 липня, коли Камбоджа здійснила ракетний обстріл Таїланду, у відповідь на що Таїланд завдав авіаударів.
- Обидві країни звинувачують одна одну в початку атак.
- Після кількох днів інтенсивних боїв, унаслідок яких загинули десятки людей, сусідні країни Південно-Східної Азії погодилися на "негайне та безумовне припинення вогню", посередниками в якому виступили Дональд Трамп і прем’єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім. Угоду було формалізовано на церемонії в Малайзії в жовтні під головуванням президента США.
- Однак обидві сторони продовжували обмінюватися звинуваченнями в порушенні режиму припинення вогню. Таїланд оприлюднив докази встановлення камбоджійськими військами мін, унаслідок чого семеро тайських солдатів втратили кінцівки. Камбоджа ж стверджує, що міни залишилися ще з часів громадянської війни 1980-х років.
- Відтоді напруженість лише зростала.
- Цього тижня Таїланд завдав авіаударів по території Камбоджі після того, як двоє його солдатів були поранені під час сутички минулої неділі. Камбоджа відповіла ракетними обстрілами. Бої охопили шість провінцій на північному сході Таїланду та шість провінцій на півночі й північному заході Камбоджі.
- Дві країни вже понад століття сперечаються щодо свого 800-кілометрового сухопутного кордону. Його було проведено французькими картографами у 1907 році, коли Камбоджа перебувала під колоніальним управлінням Франції.