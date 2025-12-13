НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ГоловнаСвіт

Філіппіни заявили про постраждалих рибалок та пошкоджені човни Китаєм у Південнокитайському морі

Берегова охорона Китаю заявила, що вона відігнала кілька філіппінських суден та вжила "контрольних заходів".

Філіппіни заявили про постраждалих рибалок та пошкоджені човни Китаєм у Південнокитайському морі
Співробітник Філіппінської берегової охорони
Фото: EPA/UPG

Філіппінська берегова охорона заявила в суботу, що троє філіппінських рибалок отримали поранення, а два рибальські судна зазнали значних пошкоджень, коли кораблі китайської берегової охорони відкрили вогонь з водометів на спірній мілині в Південнокитайському морі.

Про це пише Reuters.

Філіппіни поскаржилися, що майже два десятки рибальських човнів поблизу мілини Сабіна були обстріляні з водометів у п'ятницю. Невеликий катер китайської берегової охорони також перерізав якірні лінії кількох філіппінських човнів, поставивши під загрозу їхні екіпажі.

"Берегова охорона Китаю закликає берегову охорону дотримуватися міжнародно визнаних стандартів поведінки, надаючи пріоритет збереженню життя на морі, а не претензіям правоохоронних органів, які ставлять під загрозу життя невинних рибалок", – йдеться у заяві берегової охорони Маніли.

Берегова охорона Китаю заявила, що вона відігнала кілька філіппінських суден та вжила "контрольних заходів".

На думку речника берегової охорони Філіппін Джей Тарріела, це було визнанням правопорушення.

Суднам філіппінської берегової охорони, які були спрямовані на допомогу пораненим рибалкам, також неодноразово забороняли доступ до мілини Сабіна.

Мілина Сабіна, яку Китай називає рифом Сяньбінь, а Філіппіни – мілиною Ескода, розташована у виключній економічній зоні Філіппін за 150 км на захід від провінції Палаван.

Китай претендує майже на все Південнокитайське море, яким щорічно перевозиться товарів на понад 3 трильйони доларів. Території, на які він претендує, входять у виключні економічні зони Брунею, Індонезії, Малайзії, Філіппін та В'єтнаму.

Міжнародний арбітражний трибунал у 2016 році постановив, що масштабні претензії Пекіна не мають підстав згідно з міжнародним правом, але Китай відкидає це рішення.
