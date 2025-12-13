Bloomberg: у порту Венесуели під завантаженням стоять два "примарні" супертанкери

Активність у порту спостерігається після того, як США перехопили в Карибському морі великий танкер з нафтою Венесуели.

Два танкери найбільшого класу невідомої приналежності перебувають під завантаженням у порту Хосе на східному узбережжі Карибського моря у Венесуелі, пише Bloomberg.

За даними судноплавного звіту, найбільші у світі танкери завантажуються в порту Хосе, що перебуває під контролем уряду Венесуели. З початку місяця й до минулої п’ятниці Венесуела експортувала майже 880 тисяч барелів нафти на добу, свідчать попередні дані Bloomberg на основі руху суден. Для порівняння, у листопаді середній показник становив 586 тисяч барелів на добу.

Активність у найбільшому порту країни посилилася через два дні після того, як США конфіскували танкер із венесуельською нафтою. Це стало частиною кампанії тиску на президента Ніколаса Мадуро з метою позбавити його нафтових доходів і змусити відмовитися від влади. Тепер головне питання — чи наважаться ці судна залишити венесуельські води, ризикуючи бути затриманими.

Водночас США поновили ліцензію компанії Chevron Corp. на видобуток нафти у Венесуелі, повідомили джерела, обізнані з ситуацією. Це ще раз демонструє складну й суперечливу позицію Вашингтона щодо режиму Мадуро.

Державна нафтова компанія PDVSA має дедалі менше можливостей для продажу нафти: зазвичай її постачають до Китаю з великими знижками. Chevron, навпаки, експортує свою частку венесуельської нафти до США. Компанія також працює у спільних проєктах із PDVSA, але має право розраховуватися лише нафтою, а не грошима.

Саме тому "примарні" танкери є критично важливими для PDVSA — компанії необхідно знайти спосіб реалізувати нафту, адже можливості зберігання обмежені.

У Chevron заявили, що їхня діяльність у Венесуелі «повністю відповідає чинному законодавству та санкційним рамкам, визначеним урядом США». Міністерство фінансів США не надало оперативного коментаря щодо поновлення ліцензії, як і PDVSA та венесуельські міністерства нафти й інформації.

Теоретично скорочення поставок нафти з країни з найбільшими у світі запасами могло б серйозно вплинути на світові ринки. Однак поки що ефект залишається обмеженим через глобальний надлишок нафти. За оцінкою Міжнародного енергетичного агентства, поточний профіцит сягає рекордних 3,8 млн барелів на добу.

За підрахунками консалтингової компанії Rapidan Energy Group, дії США можуть зірвати близько 30% венесуельського експорту нафти, або приблизно 300 тисяч барелів на добу.