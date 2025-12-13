Новий збір для висококваліфікованих працівників викликав особливе занепокоєння серед роботодавців у технологічній та медичній сферах.

Генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта заявив, що разом із представниками ще 19 штатів подає позов проти адміністрації Дональда Трампа через її політику підвищення плати за нові петиції на візу H-1B до 100 тисяч доларів.

Про це пише Politico.

За словами Бонти, підвищення зборів для віз висококваліфікованих працівників є незаконним, оскільки перевищує повноваження, надані Конгресом, і підриває його наміри під час створення цієї програми.

"Жодна президентська адміністрація не може переписувати імміграційне законодавство. Жоден президент не може ігнорувати рівноправну гілку влади – Конгрес, ігнорувати Конституцію чи закон", – сказав Бонта на пресконференції.

Найбільшими користувачами цих віз є великі технологічні компанії, які залучають висококваліфікованих іноземних працівників. Республіканці звинувачують їх у зловживанні програмою для заміщення американців дешевшою робочою силою. Водночас Бонта наголосив, що нові збори також поглиблять дефіцит кадрів в інших ключових для економіки штату галузях, ускладнивши заповнення вакансій лікарів, дослідників, учителів, медсестер і працівників державної служби.

Він також попередив, що платіж у 100 тисяч доларів, запроваджений президентом Трампом у вересні, може застосовуватися вибірково – на розсуд міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем.

Питання висококваліфікованої імміграції, і зокрема віз H-1B, раніше вже ставало джерелом суперечок між прихильниками Трампа та союзниками із Кремнієвої долини, занепокоєними впливом таких обмежень на залучення глобальних талантів.

Після запровадження цієї політики та налагодження тісніших відносин із технологічними лідерами, чиї компанії користуються програмою, президент, схоже, дещо пом’якшив свою позицію. Минулого місяця в інтерв’ю Fox News ведучій Лорі Інгрем він заявив, що США не мають достатньо талановитих фахівців і все ще потребують залучення працівників для окремих сфер.

Речниця Білого дому Тейлор Роджерс у п’ятницю захистила дії адміністрації, назвавши їх не лише законними, а й "необхідним початковим, поступовим кроком до потрібних реформ програми H-1B".

Бонта не запропонував конкретних реформ процесу H-1B, але зазначив журналістам, що, як і будь-яка програма чи політика, вона "ймовірно, може виграти від удосконалень".

Раніше цієї осені Торгова палата США подала власний позов проти нового збору разом з організацією, що представляє дослідницькі університети, стверджуючи, що адміністрація перевищила повноваження, визначені законом, який регулює програму H-1B. Окремий позов також подала ширша коаліція груп, зокрема профспілок із різних секторів.

Новий позов буде подано до федерального суду штату Массачусетс. Це вже 49-й випадок, коли Бонта цього року звертається до суду проти адміністрації Трампа.