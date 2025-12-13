Група з охорони історичної спадщини подала до суду на Білий дім через "бальну залу Трампа"

Стверджують, що Білий дім не провів необхідних експертиз перед знесенням історичного Східного крила в жовтні.

Національний фонд охорони історичної спадщини, некомерційна організація, створена у1949 році Конгресом США для збереження пам'яток, подав до суду на Білий дім, щоб зупинити будівництво нової бальної зали президента Дональда Трампа.

Як пише ВВС, фонд подав позов у п'ятницю, стверджуючи, що Білий дім не провів необхідних експертиз перед знесенням історичного Східного крила в жовтні.

У документі йдеться, що "жоден президент не має законного права зносити частини Білого дому без будь-якого розгляду справи – ні президент Трамп, ні президент Джо Байден, ні будь-хто інший".

Цей позов є першим серйозним юридичним викликом проєкту бальної зали.

Організація звернулася до федерального суду у Вашингтоні, округ Колумбія, з проханням зупинити будівництво прибудови, доки Білий дім не виконає вимоги закону, пройшовши встановлені законом процедури розгляду, включаючи період громадського обговорення. Група заявила, що була змушена звернутися до суду після того, як Білий дім проігнорував занепокоєння, висловлені нею в жовтні.

"Білий дім, мабуть, є найяскравішою будівлею в нашій країні та всесвітньо визнаним символом наших могутніх американських ідеалів", – сказала президентка Національного фонду збереження історичної спадщини Керол Квіллен.

У позові йдеться, що Білий дім порушив закон, розпочавши будівництво без подання планів до Національної комісії з планування капітального будівництва, не запросивши екологічну оцінку проекту та відмовившись отримати дозвіл від Конгресу. Також у ньому стверджується, що Трамп порушує Конституцію США, яка "залишає за Конгресом право розпоряджатися та встановлювати всі правила щодо майна, що належить Сполученим Штатам".

Білий дім відповів на позов, заявивши, що "президент Трамп має повні законні повноваження модернізувати, ремонтувати та прикрашати Білий дім – як це робили всі його попередники".

Східне крило було знесене в жовтні, щоб звільнити місце для бальної зали Трампа, яку, за його словами, фінансують приватні донори. Відтоді запропонований план розширився з бального залу місткістю 500 осіб до простору, який може вмістити 1350 гостей.

Білий дім раніше обіцяв, що його план будівництва буде оцінено Національною комісією з планування капітального будівництва до початку робіт, але в позові стверджується, що на об'єкті вже ведеться масштабне будівництво.

У позові територія Білого дому описується як "жвавий будівельний майданчик, де десятки робітників забивають палі, накопичують матеріали та накопичують важку техніку". Також стверджують, що минулого тижня на території Білого дому було встановлено будівельний кран.

Минулого тижня Білий дім змінив архітектора, який контролював проєкт. Попередній головний архітектор, як повідомляється, мав конфлікт з чиновниками Трампа щодо розміру та масштабу добудови.

У четвер увечері Трамп пообіцяв, що бальну залу зведуть до його відставки у 2028 році.