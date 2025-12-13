У Франції сьогодні запрацює найбільша канатна дорога в Європі

Довжина маршруту становить 4,5 кілометра, які долаються за 18 хвилин замість майже 40 хвилин автобусом.

У Франції сьогодні відкривають найбільшу канатну дорога в Європі, яка перевозитиме 11 000 пасажирів щодня.

Про це повідомляє BMV.

Канатна дорога Câble C1 запрацює у регіоні Іль-де-Франс, вона обслуговуватиме чотири муніципалітети в департаменті Валь-де-Марн: Кретей, Валентон, Лімей-Бреванн та Вільнев-Сен-Жорж.

Довжина маршруту становить 4,5 кілометра. Ця відстань долається за 18 хвилин, водночас автобус проїжджає цю відстань за майже 40 хвилин.

Вартість проєкту становила 132 мільйони євро, бюджет фінансує уряд та місцева влада. Його метою було, зокрема, відкрити доступ до певних міст департаменту, що полегшить для мешканців доступ до решти регіону.

На лінії працюватиме 105 кабін, кожна з яких має 10 місць, вони курсуватимуть кожні 20-30 секунд, сім днів на тиждень. Кабіни є доступними для людей з обмеженою мобільністю, велосипедів та дитячих колясок.