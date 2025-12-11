Перепоховати героя. “Залишила б його там, у Костянтинівці, а сама сиділа би тут, у Києві, і божеволіла, думала, що з ним?”

— Туди вже не поїдеш. Як у нас зараз ховають? З квартири винесли під під’їзд, табличку ручкою написали і все. Як таке може бути? Іноді здається, що я сплю і ніяк не прокинусь.

— Думаю, їх вже ніхто ніколи не побачить. А у мене портрет з Костянтинівки стоїть тут, — каже Ольга.

— Я багато разів просила її зняти фотографію, бо вже і димілось там, і прильоти були. І деякі світлини ледь трималися. В якийсь момент наполягла: “Зніми, він мені потрібен”. Це Ваня підказав.

А в цьому році сестра, яка до останнього залишалась у Костянтинівці, передала портрет сина з міської Алеї незламних сердець.

Трохи більше року тому вона забрала з Костянтинівки свого сина Івана, 22-річного військового психолога, який загинув у червні 2022-го. Перепоховала його в Києві на Алеї Героїв Лісового кладовища.

Ваня

У вересні 2021-го Іван тільки-но відгуляв свій випускний. Отримавши спеціальність військового психолога у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, він за розподілом потрапив на Волинь до артилерійського дивізіону 14 окремої механізованої бригади.

Фото: надала Ольга Кондрашова Іван Кондрашов

— Ваня хотів бути військовим журналістом. Здається, до них у ліцей приходили з військкомату, розповідали, що є така можливість. Він і ще одна дівчинка поїхали в Київ вступати. Це був 2017 рік. Тоді Ваня не добрав бали з англійської. Але не здався, подав апеляцію і йому запропонували вступати на військового психолога. Він склав іспит, але через той вірус (йдеться про кібератаку з використанням різновиду вірусу Petya, яким уразили державні установи. — LB.ua) ми не могли знайти його в списках вступників. Зрештою знайшли, — Ольга перераховує кожну з цих перешкод, так ніби вони мали б зупинити її сина і зрештою вберегти.

Але Іван наполегливий у своїх прагненнях. Тож навесні 2022 року він уже був у Донецькій області. Ользі мало відомо про його переміщення після початку повномасштабного вторгнення: Ваня не повідомляв, тільки час від часу з’являвся у телеграмі. Він же наполіг, щоби рідні терміново виїжджали з Костянтинівки. Так Ольга з молодшим сином і свекрухою опинились у Києві. Згодом він вислав мамі свої документи на зберігання. А остання посилка від нього з брудними речами на прання прийшла 20 червня. В день його народження і, як потім виявилось, у день його смерті.

Фото: надала Ольга Кондрашова

За дивним збігом обставин саме тоді Ольга мусила повернутися в рідне місто. Напередодні помер батько Вані і вона займалась організацією похорону. Сину вирішила сказати пізніше, не хотіла псувати звісткою день народження. Проте Ваня вже не виходив на зв’язок.

Ольга не знала, що робити, і куди з цим бігти. Пішла до поліції, де їй сказали: звертайтесь туди, де ваш син був востаннє.

— А я ж нічого не знала про дитину, у мене волосся дибки. Телефоную свекрусі, в неї залишились контакти в Костянтинівці і вона вже сама подзвонила в поліцію.

Після того Ольгу відвезли знову у відділок, завели в кабінет відібрати зразок ДНК. Вона погано розуміла, що відбувається, але коли вже виходила, чітко почула від охоронця: “Співчуваю”. Потім був дзвінок від мами дівчини Вані, в якої вони жили у Києві. Та й повідомила Ользі про загибель сина.

— Ваня загинув через влучання у склади в Дружківці. А я навіть не знала, що він був там. Коли сина привезли в Костянтинівку, я так хотіла, щоб він ночував зі мною в квартирі. Але в морзі заборонили навіть відкрити труну. Та хто мене міг зупинити. Все одно заскочила туди, розірвала ті пакети, а там — вуглики... Наша влада дала труну, як для бомжів, на чотири дошки. У мене знову істерика. Добре, що навпроти була приватна ритуальна служба. І хрест для Вані я тоді забрала останній в місті. Все купила за свій рахунок.

Гарнішу труну теж.

Ольга поховала сина на місцевому кладовищі в Костянтинівці і потім щодня ходила до нього.

— Молилась. Нічого не боялась. Хай мене бомблять, я мала бути з ним.

Повернулася в Київ тільки восени, як скелет. І щомісяця їздила в Костянтинівку, потім що три місяці. У її відсутність за могилою, яка завжди була в квітах, доглядала подруга Ольги.

— Я ще тоді їй казала, що тут нічого не буде. Тому ходила по цвинтарю і фотографувала могили з прапором, щоб у родичів залишилася ця інформація. І мріяла, як заберу звідси Ваню.

Фото: надала Ольга Кондрашова Ольга Кондрашова

Ольга виношувала план перепоховати сина з 2023 року. Постійно говорила подругам, що їй це потрібно. І чоловік, військовий, однієї з них зрештою допоміг. Він вислухав, підтримав, погодився, що це треба зробити, і в нього на той момент була така можливість.

Тарас взяв на себе всі питання з пошуку місця для поховання Івана в Києві, Ольга мала запустити процес у Костянтинівці.

— Не одразу, через когось ми вийшли на нашого мера, щоб отримати дозвіл на перепоховання. Він переконував, що все це неможливо, що це великий клопіт. Зрештою здався: “У вас нічого не вийде, але я підпишу”. У мене попросили підтвердження від адміністрації кладовища в Києві про поховання. Тарас зробив довідку.

Він же знайшов знайомого волонтера, який, коли вже були готові всі документи, погодився транспортувати труну. Хлопець приїхав до Ольги в Костянтинівку на закордонній швидкій, яку мали відправити на фронт. Одну ніч переночував, смикався від кожного вибуху, і хвилювався, чи є в Ольги заспокійливе.

— Казав мені: “Я ще не був на таких процедурах”. Ніби я на таких була. Ранком Ваню викопали наші копачі, а вже ввечері його привезли до одного з київських моргів. Далі мене супроводжувала співробітниця ТЦК, з якого колись призвали Ваню. Тут мені вже дали обрати труну, пропонували обрати хрест, але я залишила той, з яким Ваню ховали. Тут інше життя і зовсім інше ставлення до військових, — каже Ольга.

Фото: надала Ольга Кондрашова Івана перепоховали на Алеї Героїв Лісового кладовища

Вона ні на мить не сумнівається, що все зробила правильно.

— Діти — моє життя. Ваня — моя копія, він моя надія. Я не могла його покинути. А потім що? Залишила б його там, у Костянтинівці, а сама сиділа би тут, у Києві, і божеволіла, думала, що з ним?

Право на гідне вшанування

Ольга розповідає, що відтоді до неї вже зверталась інша родина, щоб дізнатися деталі процедури перепоховання. І хоча наразі це не масова історія, йдеться радше про поодинокі випадки, проте певні нові тенденції все ж проявляються. Приміром, на сайті Краматорської міської військової адміністрації, де публікують розпорядження її начальника, за цей рік можна знайти шість дозволів на перепоховання (чи всі вони стосуються військових, невідомо). Чотири з них підписані за останні два місяці.

Фото: Іван Станіславський Вшанування пам’яті українських Героїв

За словами Наталії Харченко, матері загиблого захисника Євгена Харченка і голови громадської організації “Незламні матері України”, питання і справді звучить частіше.

— Мій син загинув у Іловайську в 2014 році. І тоді не було такої великої потреби, але за останній рік, особливо в останні місяці запитів на перепоховання побільшало й, імовірно, їх кількість буде зростати, — каже вона.

Чому? Наталія припускає: через те, що лінія фронту розширюється надто швидко і цього ніхто не очікував, до останнього родини мали надію, що цього не станеться.

Та й страхи через можливу долю поховань з’являються не на рівному місці. Приміром, в окупованій частині Херсонської області в Каланчаку, як повідомляв влітку минулого року Центр журналістських розслідувань, представники окупаційної адміністрації РФ викопали і вивезли в невідомому напрямку труни з тілами трьох українських військових, які загинули в перший день повномасштабного вторгнення. А на кладовищі в селищі Брилівка росіяни зруйнували щонайменше десять могил військових ЗСУ. Або ж військовий цвинтар у селі Чмирівка Старобільського району Луганської області. На ньому окупанти зняли українські прапори ще в березні 2022-го, а нещодавно пам’ятники на могилах захисників обмотали чорною плівкою.

Фото: пресслужба Одеської міської ради Новоміське кладовище в Одесі після дронової атаки

За великим рахунком мати затверджений алгоритм дій варто не тільки, тому що лінія фронту постійно рухається. Приміром, в Одесі дроном були пошкоджені п'ятдесят могил на Новоміському цвинтарі, тридцять з них зруйновані, і там родичі теж мусили займатися перепохованням. Ба більше, останки були ще й змішані між собою.

— Очевидно, що поховання наших захисників перебувають під особливим ризиком. Це по-перше. А по-друге, чи наш рідний похований в зоні бойового зіткнення, чи далеко в тилу, кожен військовий, який загинув, має право на гідне вшанування та гідне поховання. Це треба забезпечити, щоб кожна родина мала можливість відвідувати свого похованого рідного, — каже директорка “Ветеранського простору” Марія Довжик. — А якщо потреба в перепохованні є і її вже озвучують, то очевидно це питання має бути опрацьоване і необхідне якесь рішення. І лежить воно в площині саме державної політики. Це ж навіть не питання громади, а питання між громадами, тому позицію щодо цього має сформулювати держава і створити відповідний механізм теж має держава.

Фото: Іван Станіславський Вшанування пам’яті українських Героїв

Ще на початку року депутати за ініціативою Мінрозвитку подали законопроєкт, який вносив зміни до закону “Про поховання та похоронну справу”. Власне, він і мав врегулювати правовий механізм перепоховання загиблих захисників. Наприкінці листопада правки підписав президент.

— У законі, зокрема зазначили, що перепоховання має відбуватися за зверненням родичів через місцеву раду. На “інші кладовища”. З дозволу виконавчого органу місцевої ради на поховання останків померлого, на основі свідоцтва про смерть і за “рахунок джерел, передбачених законом для поховання таких осіб”. Тобто за кошти місцевих бюджетів. Це все, що ми маємо на цей момент, — каже Ольга Цюпа, юристка мобільної бригади Київщини благодійного фонду “Vesta”.

До того родичі, які ініціювали процес, мали самі оплачувати перепоховання.

— Я дізнавалась, скільки це могло би коштувати і чула цифри до 100 тис. грн. Тому фінансове питання — одне з тих, яке зупиняло багатьох, — каже Ольга Воїн.

Віктор

Вони не мали б зустрітися. Ольга Воїн — прокурорка зі Слов'янська родом з Кривого Рогу, Віктор Смаригін — шахтар з Первомайська. Але обидвоє підписали військові контракти і зрештою перетнулися в навчальному центрі “Десна”, де Ольга проходила базову військову підготовку, а Віктор приїхав на підвищення кваліфікації. Через Оліних подруг він передав їй свій номер телефону, а ті змусили її подзвонити. Схоже, це була доля, бо вони майже одразу почали жити разом. Оскільки Ольгу направили на службу в Слов’янськ на посаду стрільця відділення охорони взводу охорони, то там і вирішили осісти. За півроку вже купили будинок, ніби поспішали жити, Ольга завагітніла.

Фото: надала Ольга Воїн Віктор і Ольга

Віктор проходив службу в 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді. В зону бойових дій під Авдіївку їх завели в серпні 2021-го.

— Ще тоді ми розуміли, що щось може бути, якась ескалація, — каже Ольга.

Тож вдома вона готувалась до різних варіантів розвитку подій — запасалася продуктами, дровами. А в лютому Віктор попередив дружину, що треба закупити продукти, ліки, памперси і зняти готівку з карток.

Він саме був у наряді в їхньому пункті постійної дислокації десь за Костянтинівкою, коли за десять хвилин до п’ятої ранку на краматорський аеродром полетіли перші ракети. Зачувши вибухи Ольга вискочила на вулицю, і тієї ж миті їй зателефонував Віктор. Він бачив, як ракети рухались в бік рідних.

Їхати зі Слов’янська Ольга категорично відмовлялась, хотіла бути ближче до чоловіка, щоб допомогати йому. Відправляла теплі шкарпетки, ковдри, мішки, лопати, а він просив з дому то ключі, то болгарку. Віктор був старшим водієм-механіком БМД, а через обстріли доводилось постійно ремонтувати техніку.

13 березня вони довго говорили по телефону, Віктор, як завжди, вмовляв Ольгу виїжджати з дітьми. А вона розуміла, що без машини, з маленькою дитиною на руках, це буде дуже важко. На ранок наступного дня Ольга провела чергових сусідів, і з усіх мешканців їхньої вулиці залишились тільки вона зі своїми дівчатами і пара пенсіонерів. Поговорила з чоловіком, а менше ніж за годину він загинув.

— Хлопці виїхали на позицію, відстрілялися, поверталися назад, але почався обстріл “Градами”. Вітя вивів техніку з-під обстрілу і тим сами врятував побратимів та техніку. Але його поранило в ліве плече, зачепило сонну артерію. До нього викликали бойових медиків, хлопці на броні везли Вітю назустріч, але не вистачило кількох сотень метрів. Він просто стік кров’ю.

Фото: надала Ольга Воїн

З Авдіївки Віктора повезли в Дніпро, але місцеві морги були вже переповнені, тому його перевезли в Самар, а звідти в Слов’янськ. Ользі пропонували поховати чоловіка на Краснопільському кладовищі, якщо вона не зможе його забрати.

— Але я хотіла побачити чоловіка, попрощатися. Разом з тим і виїхати зі Слов’янська не могла. Тому додому Вітю віз Олексій Юков з пошукового загону “Плацдарм”. Хлопці мені зателефонували, кажуть: “Веземо голого, босого, в чорному мішку”. Мені дали тільки синеньку дерев'яну коробочку з рамкою під фотографію і прапор.

Все інше Ольга купувала сама. Тільки форму в напівпорожньому Слов’янську не змогла знайти, вдягла Віктора в костюм, а в труну поклала свою форму і берці. На похорон вдалося дістатися лише кільком друзям. Фактично Віктор був першим, кого поховали у Слов’янську після початку повномасштабного вторгнення.

Наприкінці березня Ользі з дітьми нарешті вдалося покинути місто, де було вже геть небезпечно. Її батьки чекали на них у рідному Кривому Розі. З переїздом допоміг Олексій з “Плацдарму”, вивіз родину своєю машиною з написом “Груз 200”, якою віз хоронити Олиного чоловіка. Перед тим, порадившись з ним, вона вирішила прибрати з могили фотографію Віктора, де він у формі десантника. Про всяк випадок, щоб нічого не вказувало на те, що це поховання військового.

Фото: надала Ольга Воїн

Вперше Ольга змогла повернутися на могилу чоловіка тільки за пів року, коли вже сама була за кермом. З часом замовила дерев'яну гробничку, щоб могила не розсувалася, застелила агроволокном, виклала білими камінцями, поклала на могилу хрест, навколо висипала тонну щебеня, аби укріпити.

— Коли я хоронила Вітю, то з розрахунком, що швидше за все доведеться його перепоховати. Ну бо такий тоді був час, так склалися обставини, і мені важливо було його насамперед забрати, похоронити, а вже потім діяти далі. Ніхто ж не думав, що війна затягнеться на стільки часу. А зараз лінія фронту рухається. Місто можуть окупувати, росіяни все одно знатимуть, де могили військових. І так, це лякає. Але ще більше лякає те, що там буде лінія оборони. А це окопи, бої. Все просто зруйнують.

Першим спало на думку поховати Віктора у Кривому Розі ближче до себе на Алеї Слави. Ольга почала дізнаватися, чи це можливо, але одразу почула відмову, мовляв її чоловік, хоч і військовослужбовець, але ж не криворіжець.

— Це ранило. Але з часом розумію, може, воно і на краще, — розмірковує Ольга. — Почесне поховання — взагалі проблемне питання для міста. Місцева влада з родинами загиблих досі не можуть дійти до якогось спільного рішення, як воно має виглядати. Бо хтось хоче пам'ятник в повний зріст, хтось — козацький хрест, хтось взагалі нічого не хоче, когось колір не влаштовує. І це вже триває стільки років. Тобто по факту більшість могил стоять просто без пам’ятників. Частина родин почали їх ставити за власний рахунок. Ось нещодавно я була на зібранні громадської організації “Об'єднання солдатських матерів і родин загиблих захисників з Криворіжжя”. Мама хлопця, який загинув у 2022-му жалілась, що могила її сина почала провалюватися, на сусідній зробили вищий постамент і пам’ятник.

Фото: Мінветеранів На НВМК за 3 місяці відбулося 185 поховань захисників

Тому Ольга чекала на відкриття Національного військового меморіального кладовища. На питання, чи може вона розраховувати на перепоховання там, їй пояснили: може, в колумбарії за умови кремації.

— Це рішення, на яке важко наважитися, — зізнається вона. — З одного боку, хочеться забрати Вітю зі Слов’янська, бо не зрозуміло, що буде з містом. Та й виходить так, що я хоронила його сама. А в нього є родичі і поїхати туди вони не можуть. І навіть діти ще там не були і мої батьки. Вони постійно просять, щоб я їх туди звозила. А я відповідаю, що це небезпечно. З іншого боку, чоловіку подобалось у Слов’янську, він хотів там жити. Плюс його побратими знають, де він похований і навідуються до нього. І якби я була впевнена, що цю територію не окупують, що туди не дійде зона бойових дій, то вже не чіпала б його.

Ну і ще лякає, що доведеться знову проходити поховання рідної людини.

— У кого ще свіжа рана, може бути відкат. Мій чоловік загинув вже три з половиною роки тому, час минув. Але відтоді, як я почала занурюватися в процедуру перепоховання, то мені дуже важко.

Так чи інакше, на думку Ольги питання, а що власне робити з військовими похованнями у разі наближення лінії фронту і ризику окупації, має бути унормоване.

Разом з тим законодавство, якщо говорити про загальне бачення, не дає відповіді на нього. Діяти на упередження ніхто на став, каже Наталія Харченко. І поки що подібні рішення лежать на плечах кожної родини.

Загальне бачення

— Оскільки саме могили військових, почесні поховання, Алеї слави у зоні ризику, то я вважаю, що мала би бути хоча би спрощена процедура перепоховання, якщо родина наважуються на це. І щоб була допомога в цьому питанні, — каже Ольга Воїн. — Бо зараз сам шукаєш місце для перепоховання, сам домовляєшся, і тобі ще й можуть відмовити, сам збираєш всі документи, сам шукаєш тих, хто транспортує. Приміром, логічно було би, щоб під такі перепоховання з прифронтових територій, де наближається лінія бойового зіткнення, відвели місця на тому ж Національному військовому меморіальному кладовищі, і щоб такі загиблі захисники не проходили на загальних умовах по закону про поховання та похоронну справу. Багато родин зараз думають про перепоховання, навіть ті, в кого близькі загинули з 2014 року. А ті хто не зміг забрати рідних, тепер хвилюються, щоб могили хоча б вціліли. Тобто це така дуже болюча тема. І навряд чи допоможе, якщо на неї просто закривати очі.

Фото: EPA/UPG

Усе це Ольга, яка є членом Ради родин загиблих Захисників і Захисниць України при Міністерстві ветеранів, й інші родини неодноразово озвучували на рівні міністерства. І за її словами, там пообіцяли опрацювати питання.

— Перепоховання тіл — в принципі єдина можливість їх вберегти в разі розширення лінії фронту. Але питання — за яких умов, коли, як, куди — усі вони мали б бути відображені на законодавчому рівні. Щоб не самі родичі зверталися з цим запитом, а відбувалось це з подання місцевих органів влади. Під такі перепоховання мали би виділяти ділянки на певних кладовищах, — вважає Ольга Цюпа. — Що більше, необхідно, аби місцева влада максимально включалася в сам процес перепоховання. Тому в місцевій раді мала би бути спеціально навчена людина саме з цього питання, яка допомагала би родичам обирати ділянку, домовлятися з кладовищем, вирішувала питання транспортування. І так само психологи, які підтримували б родину на цьому етапі.

Загалом законодавство хоч і вдосконалюється в контексті поховання загиблих військових, функціонування військових меморіалів (принаймні Національного військового меморіального кладовища), перепоховання, зокрема після деокупації, але по духу все ще є таким, що регулює радше “мирний побут”. Сценарії руйнування військових поховань через наближення лінії фронту, можливу окупацію і ризики, пов’язані з нею, лишаються поза його увагою. Звісно, йдеться про надзвичайні обставини, які погано вкладаються в якісь єдині правила, а підводних каменів чимало.

Ще рік тому, розповідає голова громадської організації “Світанок”, співзасновник проєктів “Деколонізація. Україна”, “Мова. Харків” Вадим Поздняков, серед фахівців тривала дискусія на цю тему на тлі загроз для Покровська. Але зрештою все загрузло. Найбільшу кількість суперечок викликали кілька моментів.

— Візьмемо до прикладу потенційну евакуацію могил Алеї Слави, скажімо з умовного Краматорська. Якщо ми завтра оголосимо про таку необхідність, то як це морально вплине на мешканців міста і чи не сприйматиметься так, ніби ми вже здаємо місто? Є ризик, що таким чином ми деморалізуємо людей. Власне, це один з головних аргументів, який озвучували на користь того, що варто обмежитися лише фотофіксацію поховань, — каже він. — Навіть визначити, на якій відстані до лінії бойового зіткнення вже варто думати про евакуацію і починати комунікувати про це з родичами, непроста задача. Тим паче, що в кожній області своя ситуація. Умовно, до Харкова лінія бойового зіткнення теж, насправді, не так далеко, але ж ми розуміємо, яка там кількість похованих. І розробляючи механізм, ми не можемо враховувати виключно ситуацію в Донецькій області, виносячи за дужки Сумську, Харківську, Запорізьку. До того ж так чи інакше рішення про перепоховання ухвалюють родини. Але ж рідних вже може не бути в живих або вони десь далеко в еміграції чи лишилась на окупованих територіях. Тобто якийсь лінійний, загальний підхід для всіх виробити об’єктивно складно.

Фото: сайт Краматорської міської ради Алея Слави у Краматорську

За таких обставин, на думку Вадима Позднякова, можливо, є сенс, приміром, у створенні міжвідомчої комісії або робочої групи з представників Мінветеранів, Мінкульту, Інституту національної пам'яті, інших структур, які б ухвалювали рішення по кожному населеному пункту окремо в разі наближення до нього лінії фронту, враховуючи всі особливості і обставини.

— Ну і варто було би подумати про виділення місць під перепоховання з прифронтових зон на Національному військовому меморіальному кладовищі. Ще рік тому, це не обговорювали, бо самого комплексу не існувало. Держава могла би хоча б запропонувати родинам вибір: ми даємо можливість перепоховати рідного, ви можете погодитись або ні. Якщо погодитесь, то ми максимально сприятимемо — фінансово, логістично, психологічно. Бо вибивати всі ці дозвільні документи, домовлятися про місця під поховання з кладовищами, особливо якщо йдеться про Київ чи Львів, транспортувати — все це складно. Це теж один з варіантів, як вирішити проблему, яка вже направду перезріла. В будь-якому разі це має бути саме державний механізм.

Але навіть простіші інструменти, які варто було б використовувати, як то створення цифрових реєстрів поховань з фотофіксацією і зазначенням GPS‑координат могил, в нормативно-правових актах не згадуються. І органи місцевого самоврядування роблять це (або ні) на власний розсуд. Законодавчо ж документація поховань (будь-яких) обмежується паперовою книгою реєстрації із вказанням ділянки, ряду та місця.

— Усі сподівались, ось ще трішки і все заморозиться. Але цього не відбувається, а сталих рішень, на жаль, як не було, так і немає, — каже Вадим Поздняков.

Знайти місце

Після того, як Ользі відмовили у похованні чоловіка на міській Алеї Слави в 2022 році, вона хотіла встановити в Кривому Розі в пам’ять про нього меморіальну дошку. І тут та сама історія. Влада не змогла знайти місце для неї, бо Віктор “тут не зареєстрований”. Зрештою зійшлися на тому, що якщо дошку розмістити на будинку, де Ольга живе з дітьми, то треба зібрати підписи щонайменше половини мешканців, про те, що вони не проти. Потім вона має зробити її за власний рахунок, а місцева влада приїде і урочисто відкриє.

— А ось, приміром, Слов'янськ, прифронтове місто. Перед міською радою зараз стоять куби пам’яті. Серед них є і фотографія Віктора. У нас там будинок, але ми не встигли в ньому пожити довго, я там не зареєстрована, чоловік родом з Луганської області, проте місцева влада все одно встановила його для Віті. Зі мною погоджували тільки світлину і текст. Крім того, всіх військових, яких поховали в Слов’янську, незалежно від місця народження і реєстрації, офіційно визнали почесними громадянами міста… Така різниця у ставленні.

Фото: надала Ольга Воїн

Якщо повернутися до Кривого Рогу, то зараз в місті окремі Алеї Слави почали облаштовувати по районах. Така з’явилась в тому, де мешкає Ольга. Її відкриття відбулося 13 листопада. Нарешті там є і фотографія Віктора.

— Не знаю, як ми туди проскочили, — каже Ольга. — Діти мені сказали: “Тепер в нас є хоч якесь місце, щоб сходити до тата. Молодша буквально вчора просила: “Поїдемо до тата, повеземо квіти”.

Коли помер Віктор, його донці було лише п’ять місяців.