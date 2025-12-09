2,46 мільярда вже на контрактах
За даними «Наших грошей», 26 та 21 листопада Івано-Франківська служба відновлення та розвитку інфраструктури уклала два великі договори з компанією «ПБС» на загальну суму 2,46 млрд грн:
1. Контракт на 2,18 млрд грн — дорога Т-09-06 Івано-Франківськ — Надвірна
Ремонт 22,8 км між селами Пасічна і Бистриця — напрямок до місця, де планують нові курорти;
2. Контракт на 278 млн грн — дорога Н-09 Мукачево — Львів
Мова про ділянку через Микуличин — один з під’їздів до Буковелю.
Ще 6,57 млрд у перспективах: нова траса до Поляниці
3 грудня (коли Верховна Рада ухвалила бюджет-2026 у цілому) оголосили додатковий тендер на проєктно-кошторисну документацію для нової дороги Бистриця — Яблуниця через Поляницю (28,6 км) з очікуваною вартістю будівництва 6,57 млрд грн.
Парламент ухвалив бюджет-2026: без підвищення зарплат військовим, але з мільярдами на “стратегічні комунікації”
Тобто разом це мінімум 9 млрд грн на інфраструктуру, що з’єднує Буковель і майбутні туристичні кластери.
Утім Агентство з відновлення офіційно заявило, що інформація про намір виділити ці кошти на будівництво дороги до Буковелю некоректна. Бо «йдеться виключно про розробку проєктно-кошторисної документації, а не будівництво».
Хто стоїть за курортами і підрядом
Формальні власники Буковелю — Оксана Палиця і Захар Палиця, ексдружина й син народного депутата Ігоря Палиці, співголови групи «За майбутнє». І сам він був партнером олігарха Ігоря Коломойського, який нині під слідством і був попереднім співвласником курорту.
Головним підрядником будівництва визначили компанію «ПБС». Формальна власниця — працівниця курорту Іванна Непик.
Фактичний керівник — Олександр Шевченко, колишній директор Буковелю та багаторічний соратник Палиці, пишуть «Наші гроші».
За інформацією розслідувачів, ПБС на тендерах часто монополіст. Єдиного конкурента на останніх — азербайджанську AzVirt MMC — відхилили через формальні помилки: відсутність гарантії, невідповідність документів.
Бюджетний комітет: коштів конкретно на дорогу до Буковелю в тексті немає
Роксолана Підласа, голова Комітету ВРУ з питань бюджету («Слуга народу»), у коментарі LB.ua категорично заперечила наявність у тексті бюджету на 2026 рік будь-яких «доріг до Буковелю».
«Це все неправда. У законах про бюджет на 2025 і 2026 роки немає видатків на окремі дороги. Немає окремих текстових статей про окремі дороги. Верховна Рада не закладала в бюджет видатки на дорогу в Буковелі. На 2026 рік, звісно, ніякого ще розподілу не було», — сказала вона.
Інший член Бюджетного комітету Іван Крулько («Батьківщина») підтвердив: окремого такого рядка в бюджеті немає. Але, каже, це не означає, що дорожні кошти не з’являться після того, як сам уряд розподілить кошти Агенції відновлення безпосередньо на конкретні дороги.
Олексій Гончаренко, член Бюджетного комітету («Європейська солідарність»), пояснив, що в самому законі про бюджет не закладають безпосереднього розподілу коштів на дороги — це повністю в руках Кабміну.
«Є речі, яких Верховна Рада не розподіляє в принципі. Гроші є, далі їх розподіляє Кабінет Міністрів. Не Верховна Рада», — сказав нардеп.
За його словами, на 2026 рік у бюджеті закладено для Агенції відновлення на утримання й будівництво, ремонт доріг 12,8 млрд грн. Хоча віцепремʼєр з відновлення і міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголошував, що цих коштів критично замало. Необхідно в 5–6 разів більше.
«Тому якщо вони виділять усі ці понад 12 млрд на дорогу на Буковель — це їхня відповідальність», — попередив Гончаренко.
Він також розповів, що депутати пропонували зафіксувати використання дорожніх коштів лише на прифронтові території: «Уряд заговорив цю тему. Врешті, так нічого прямо не прописали… І це одна з причин, через яку ми голосували проти цього бюджету».
У групі «За майбутнє» відкидають усі звинувачення
Ігор Палиця, співголова групи «За майбутнє», у коментарі LB.ua назвав тему вигадкою.
«Зі всією повагою, але немає навіть бажання коментувати інсинуацію та вигадки», — зазначив він.
Тарас Батенко, співголова групи «За майбутнє» теж назвав інформацію про «обмін голосів» повною нісенітницею. Він наголосив: депутати групи дізналися про цю інформацію зі ЗМІ.
«Я нічого такого не бачив, немає такого в бюджеті. Те, що хтось там каже, що група голосувала, ну, це просто повна нісенітниця».
За його словами, група голосувала з інших причин: «Залишати воюючу державу без бюджету не можна. Місія МВФ може закрити двері й піти, а бюджет — це перший головний маяк».
В опозиції наполягають: «то був хабар за голоси»
Нардепка і перша заступниця голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури Юлія Сірко-Клименко («Голос») заявила LB.ua, що хоч безпосередньо статей про «дороги до Буковелю» в бюджеті немає, такі плани — політична корупція.
«У державному бюджеті закладена загальна сума на дороги для Агентства відновлення. Потім КМУ і Агентство його розподіляють… Але це чистої води політична корупція. Хабар за голоси для бюджету-2026. "Майбах" (так неформально називають групу "За майбутнє") нормально так собі наторгував. Це бюджет мародерства», — вважає Юлія Сірко-Клименко.
А міський голова Дніпра Борис Філатов назвав наміри витратити 9 млрд грн на курортну інфраструктуру в умовах війни політичним скотством.
Бо ця сума дорівнює половині бюджету прифронтового Дніпра.
А поки уряд не оприлюднив докладного розподілу дорожніх видатків на 2026 рік, Філатов закликає пильно слідкувати за руками. І «дати відсіч… Буковель почекає».