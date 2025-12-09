Чи не стало це політичним бартером: голоси в обмін на інфраструктурні гроші під приватний бізнес? LB.ua запитав про це депутатів групи Палиці та членів Комітету ВР з питань бюджету.

І саме ця група одностайно підтримала проєкт держбюджету-2026.

І мова про курорти, пов’язані з Ігорем Палицею, нардепом і співголовою депутатської групи «За майбутнє».

Тобто сумарно, як повідомляють «Наші гроші», на дороги до люксового курорту України планують виділити 9 млрд грн.

За інформацією розслідувачів «Наші гроші», у кошторисі на наступний рік заклали будівництво абсолютно нової карпатської дороги — від Бистриці до Яблуниці через Поляницю, де розташований курорт «Буковель». 28,6 км шляху орієнтовною вартістю 6,57 млрд грн. Також за 2,18 млрд грн мають відремонтувати 22,8 км дороги Т-09-06 Івано-Франківськ — Надвірна між селами Пасічна і Бистриця. При цьому гроші планують витрачати вже зараз, не чекаючи кінця війни. У грудні через найбільший тендер освоять 146 млн грн, наступного року — мільярд, 2027-го — ще мільярд.

Після ухвалення Верховною Радою бюджету на 2026 рік , у якому не передбачили підвищення зарплат військовим, але залишили багато популістичних виплат, спалахнув ще один гучний скандал.

Фото: Суспільне Дорога до відпочинкового комплексу "Буковель"

2,46 мільярда вже на контрактах

За даними «Наших грошей», 26 та 21 листопада Івано-Франківська служба відновлення та розвитку інфраструктури уклала два великі договори з компанією «ПБС» на загальну суму 2,46 млрд грн:

1. Контракт на 2,18 млрд грн — дорога Т-09-06 Івано-Франківськ — Надвірна

Ремонт 22,8 км між селами Пасічна і Бистриця — напрямок до місця, де планують нові курорти;

2. Контракт на 278 млн грн — дорога Н-09 Мукачево — Львів

Мова про ділянку через Микуличин — один з під’їздів до Буковелю.

Ще 6,57 млрд у перспективах: нова траса до Поляниці

3 грудня (коли Верховна Рада ухвалила бюджет-2026 у цілому) оголосили додатковий тендер на проєктно-кошторисну документацію для нової дороги Бистриця — Яблуниця через Поляницю (28,6 км) з очікуваною вартістю будівництва 6,57 млрд грн.

Тобто разом це мінімум 9 млрд грн на інфраструктуру, що з’єднує Буковель і майбутні туристичні кластери.

Фото: Суспільне Село Поляниця

Утім Агентство з відновлення офіційно заявило, що інформація про намір виділити ці кошти на будівництво дороги до Буковелю некоректна. Бо «йдеться виключно про розробку проєктно-кошторисної документації, а не будівництво».

Хто стоїть за курортами і підрядом

Формальні власники Буковелю — Оксана Палиця і Захар Палиця, ексдружина й син народного депутата Ігоря Палиці, співголови групи «За майбутнє». І сам він був партнером олігарха Ігоря Коломойського, який нині під слідством і був попереднім співвласником курорту.

Головним підрядником будівництва визначили компанію «ПБС». Формальна власниця — працівниця курорту Іванна Непик.

Фактичний керівник — Олександр Шевченко, колишній директор Буковелю та багаторічний соратник Палиці, пишуть «Наші гроші».

За інформацією розслідувачів, ПБС на тендерах часто монополіст. Єдиного конкурента на останніх — азербайджанську AzVirt MMC — відхилили через формальні помилки: відсутність гарантії, невідповідність документів.

Фото: kurs.if.ua Ігор Палиця й Олександр Шевченко

Бюджетний комітет: коштів конкретно на дорогу до Буковелю в тексті немає

Роксолана Підласа, голова Комітету ВРУ з питань бюджету («Слуга народу»), у коментарі LB.ua категорично заперечила наявність у тексті бюджету на 2026 рік будь-яких «доріг до Буковелю».

«Це все неправда. У законах про бюджет на 2025 і 2026 роки немає видатків на окремі дороги. Немає окремих текстових статей про окремі дороги. Верховна Рада не закладала в бюджет видатки на дорогу в Буковелі. На 2026 рік, звісно, ніякого ще розподілу не було», — сказала вона.

Інший член Бюджетного комітету Іван Крулько («Батьківщина») підтвердив: окремого такого рядка в бюджеті немає. Але, каже, це не означає, що дорожні кошти не з’являться після того, як сам уряд розподілить кошти Агенції відновлення безпосередньо на конкретні дороги.

Фото: Олександр Ратушняк Голова Комітету з питань бюджету ВРУ Роксолана Підласа

Олексій Гончаренко, член Бюджетного комітету («Європейська солідарність»), пояснив, що в самому законі про бюджет не закладають безпосереднього розподілу коштів на дороги — це повністю в руках Кабміну.

«Є речі, яких Верховна Рада не розподіляє в принципі. Гроші є, далі їх розподіляє Кабінет Міністрів. Не Верховна Рада», — сказав нардеп.

За його словами, на 2026 рік у бюджеті закладено для Агенції відновлення на утримання й будівництво, ремонт доріг 12,8 млрд грн. Хоча віцепремʼєр з відновлення і міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголошував, що цих коштів критично замало. Необхідно в 5–6 разів більше.

«Тому якщо вони виділять усі ці понад 12 млрд на дорогу на Буковель — це їхня відповідальність», — попередив Гончаренко.

Він також розповів, що депутати пропонували зафіксувати використання дорожніх коштів лише на прифронтові території: «Уряд заговорив цю тему. Врешті, так нічого прямо не прописали… І це одна з причин, через яку ми голосували проти цього бюджету».

У групі «За майбутнє» відкидають усі звинувачення

Ігор Палиця, співголова групи «За майбутнє», у коментарі LB.ua назвав тему вигадкою.

«Зі всією повагою, але немає навіть бажання коментувати інсинуацію та вигадки», — зазначив він.

Ігор Палиця

Тарас Батенко, співголова групи «За майбутнє» теж назвав інформацію про «обмін голосів» повною нісенітницею. Він наголосив: депутати групи дізналися про цю інформацію зі ЗМІ.

«Я нічого такого не бачив, немає такого в бюджеті. Те, що хтось там каже, що група голосувала, ну, це просто повна нісенітниця».

За його словами, група голосувала з інших причин: «Залишати воюючу державу без бюджету не можна. Місія МВФ може закрити двері й піти, а бюджет — це перший головний маяк».

В опозиції наполягають: «то був хабар за голоси»

Нардепка і перша заступниця голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури Юлія Сірко-Клименко («Голос») заявила LB.ua, що хоч безпосередньо статей про «дороги до Буковелю» в бюджеті немає, такі плани — політична корупція.

«У державному бюджеті закладена загальна сума на дороги для Агентства відновлення. Потім КМУ і Агентство його розподіляють… Але це чистої води політична корупція. Хабар за голоси для бюджету-2026. "Майбах" (так неформально називають групу "За майбутнє") нормально так собі наторгував. Це бюджет мародерства», — вважає Юлія Сірко-Клименко.

А міський голова Дніпра Борис Філатов назвав наміри витратити 9 млрд грн на курортну інфраструктуру в умовах війни політичним скотством.

Бо ця сума дорівнює половині бюджету прифронтового Дніпра.

Фото: скрин відео Мер Дніпра Борис Філатов

А поки уряд не оприлюднив докладного розподілу дорожніх видатків на 2026 рік, Філатов закликає пильно слідкувати за руками. І «дати відсіч… Буковель почекає».