У МЗС Фінляндії вважають, що Росія загрожує всьому світовому миру своїми діями не лише в Україні, а й у всьому світі.

Президент США Дональд Трамп повинен переконатися, що будь-яка угода з Росією щодо припинення війни в Україні призведе до тривалого миру.

Про це повідомила Bloomberg міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

“Чесно кажучи, я трохи хвилююся зараз, що принесуть наступні дні та тижні. Ми, як і українці, хочемо миру якомога швидше, але не будь-якою ціною”, – сказала Валтонен.

Вона додала, що хоча ці війна не є “війною Трампа”, мир буде “миром Трампа”.

Валтонен також наголосила, що Росія загрожує всьому світовому миру своїми діями не лише в Україні, а й у всьому світі.

“Росія активно працює в Арктиці та не цурається партнерства з іншими державами-ізгоями по всьому світу. Росія організовує військові перевороти в Африці, щоб спричинити нелегальну міграцію та страждання людей”, - наголосила глава фінської дипломатії.