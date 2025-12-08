Головне за понеділок, 8 грудня: атака на Суми, понад 130 боєзіткнень, перемовини щодо миру

Бойові дії на Донеччині, 131 бойове зіткнення, ворожі обстріли, спілкування Зеленського з журналістами. Яким запам’ятається 1384-й день повномасштабної війни.

Увечері 8 грудня російська окупаційна армія завдала низки ударів по Сумах.

“Сумська громада під масованою атакою ворожих БпЛА по об’єктах енергетичної інфраструктури. Лише за пів години росіяни спрямували по місту понад десяток ударних дронів”, - повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Унаслідок російських ударів у Сумах відсутнє електропостачання, частина критичної інфраструктури працює на резервних джерелах живлення.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 8 грудня відбулося 131 бойове зіткнення.

Найбільша кількість боєзіткнень від початку доби (36) - на Покровському напрямку. Активні бойові дії тривали також на Олександрівському (17) та Костянтинівському (16) напрямках.

Сили оборони вночі атакували російські склади на окупованих територіях Донеччини і Луганщини.

Також у Генштабі підтвердили знищення 20 резервуарів із паливом у Темрюкському морпорті в Краснодарському краї РФ.

У Тернополі виявлено ще двох загиблих людей, які раніше вважалися безвісти зниклими після атаки російських окупантів по житловому будинку, повідомив керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

“Станом на 8 грудня внаслідок ракетного обстрілу по Тернополю загинуло 38 людей, серед них - 8 дітей”, - повідомив Зюбенко. Він додав, що наразі безвісти зниклими вважаються ще 3 дорослих.

Слідчі дії тривають.

Під час виконання бойового завдання на східному напрямку загинув пілот Су-27 Євгеній Іванов, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

"Опівдні 8 грудня на східному напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким пілота", - йдеться в повідомленні.

Обставини зʼясовуються.

Президент України Володимир Зеленський у телефонному інтерв’ю Bloomberg заявив, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, мають різні позиції щодо питання Донбасу.

За словами Зеленського, елементи плану США потребують подальшого обговорення з низки “чутливих питань”, включно з гарантіями безпеки для постраждалої від війни країни та контроль над східними регіонами.

Український лідер сказав, що переговори ще не досягли згоди щодо Донецької та Луганської областей. Він також підкреслив, що Київ наполягає на окремій угоді щодо гарантій безпеки від західних союзників, насамперед США.

Президент Володимир Зеленський все ще розмірковує над тим, кого призначити на посаду голови свого Офісу. Відповідаючи на запитання журналістів 8 грудня він повідомив, що провів консультації.

Зараз є різні кандидати, зокрема міністр оборони Денис Шмигаль і віцепрем'єр Михайло Федоров. Але є виклик, бо Верховна Рада має їх зняти з посад перед призначенням.

"І тут не хочеться, щоб було як у тій грі дженга, коли одну деталь витягнув і все розсипалось. Офіс президента – важливо, але є інші інституції", – сказав він.

Зеленський додав, що в Мінцифри є багато молодих і розумних людей, можливо, Федоров знайде собі альтернативу. З міністром оборони складніше: там більшість бюджету і відповідальності.

Зеленський також зазначив: Росія наполягає на тому, що Україна мусить віддати свої території, США шукають компроміс.

Cтрічка "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова увійшла до п'ятірки найкращих документальних фільмів 2025 року за версією Національної ради кінокритиків США (NBR).

Цьогоріч NBR переглянула 265 фільмів.

Головну нагороду в категорії "Найкращий фільм" здобула стрічка "Одна битва за іншою". Її режисер Пол Томас Андерсон переміг у номінації "Найкращий режисер", а актор Леонардо Ді Капріо отримав відзнаку за "Найкращу чоловічу роль".

У жіночій акторській номінації перемогла Роуз Берн за роль у фільмі «Я не залізна».

