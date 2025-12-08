Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Омбудсман: ФСБ готує низку "мирних протестів", аби розхитати ситуацію всередині України

До  таких акцій ворог планує залучати переважно жінок, у тому числі матерів наших військовослужбовців - полонених  або зниклих безвісти. 

Дмитро Лубінець
Фото: Макс Требухов

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російські спецслужби планують розхитати ситуацію всередині України під виглядом нібито "мирних протестів" і наразі можуть готувати низку таких акцій в Одесі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві, а також у Києві.

Про це він повідомив у Telegram.

"Росія прагне використати людський біль і вразливість: на матеріальній основі планують залучати переважно жінок, у тому числі матерів наших військовослужбовців — полонених та/або зниклих безвісти. Ворог розраховує, що саме це створить потрібний емоційний фон, забезпечить медійність і спровокує суспільний резонанс. За задумом Росії, ці заходи мають стати інструментом дестабілізації внутрішньополітичної ситуації та створення тиску на українське військово-політичне керівництво — особливо на тлі активних консультацій України та США щодо умов припинення війни", - пояснив Лубінець.

Він закликав зберігати пильність і не дозволити ворогу використати людську трагедію як інструмент інформаційної війни.

"Ми маємо чітко усвідомлювати: Росія й надалі намагатиметься бити по найчутливішому — довірі, єдності, родинах наших Захисників та Захисниць", - зазначив омбудсман. 
