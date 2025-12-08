Генпрокурор ініціює перевірку всіх дитбудинків в Україні

Генеральний прокурор Руслан Кравченко ініціює перевірку всіх дитячих будинків в Україні на предмет порушення прав дитини.

Про це він повідомив у Telegram.

Кравченко розповів, що відвідав найбільший в Україні благодійний дитячий шелтер "Місто добра", куди діти були доставлені після встановлення фактів недбалості та насильства.

"Я почув історії, після яких ти чітко розумієш - всі проблеми дорослого життя не мають значення, коли є такий біль і так цинічно поламані долі: діти, 8-10 років, прив’язані до ліжок для дітей до 2 років, в дитячому будинку на Миколаївщині. Прив’язані. З поламаними і вигнутими кінцівками. "Щоб не заважали". Дитина на Волині, яку батьки поїли алкоголем, а соціальні служби роками звітували: "Все гаразд", - зазначив генпрокурор.

За словами Кравченка, ще чотирьом здоровим дитям свідомо "намалювали" тяжкі психіатричні діагнози, щоб отримувати додаткові виплати".

"Це не історії. Це злочини. Це гниль, яку треба вирізати до основи. Ці діти тепер у безпеці, у "Місті добра". Але скільки дітей зараз мовчки терплять?... я не маю права мовчати", - наголосив генпрокурор.

Він також повідомив, що призначає нового заступника, який буде опікуватися недопущенням порушень прав дитини.

"Моїм новим заступником буде людина, кадровий прокурор, у якого одна цінність і один критерій - це діти. Він багатодітний батько, людина яка знає, що таке любов, відповідальність і біль. Його мандат буде один: усі діти України. Кожен дитячий будинок. Кожен випадок насильства. Кожна дитяча історія", - наголосив він.

Кравченко не уточнив, хто саме буде призначений на цю посаду.

Генпрокурор звернувся до міністрів охорони здоров'я та соціальної політики, до соціальних служб, керівників дитячих закладів, голів ОДА та РДА і закликав перевірити діагнози дітей, умови, медичні висновки і як здійснюється догляд за ними. Кравченко наголосив, що в разі порушень та бездіяльності, органи прокуратури будуть діяти "швидко і жорстко".

"Прокурори областей питання дітей, дитячих будинків, лікарень інших дитячих закладів беруть на особистий контроль. Правоохоронні органи повинні розпочати роботу негайно. Жодного "не чіпайте". Жодного "так було завжди"", - додав він.