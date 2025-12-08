Орієнтовно об 11:30 російські військові обстріляли Херсон, поранено чоловіка.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Під ворожий удар потрапив 78-річний чоловік, який дістав контузію, уламкове поранення руки, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Бригада “швидкої” доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.
Окрім того, госпіталізовано жінку, яка постраждала через російський обстріл Дніпровського району Херсона 4 грудня.
У 60-річної херсонки діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Пізніше очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що у Дніпровському районі Херсона росіяни вбили літню жінку. Під черговий ворожий удар потрапила 87-річна херсонка. Вона дістала поранення, несумісні з життям.