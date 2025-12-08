Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ГоловнаСуспільствоВійна

Через обстріли росіянами Херсона загинула 87-річна жінка

Також госпіталізовано 78-річного чоловіка з численними травмами.

Через обстріли росіянами Херсона загинула 87-річна жінка
Фото: Вікіпедія

Орієнтовно об 11:30 російські військові обстріляли Херсон, поранено чоловіка.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Під ворожий удар потрапив 78-річний чоловік, який дістав контузію, уламкове поранення руки, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. 

Бригада “швидкої” доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.

Окрім того, госпіталізовано жінку, яка постраждала через російський обстріл Дніпровського району Херсона 4 грудня. 

У 60-річної херсонки діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. 

Пізніше очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що у Дніпровському районі Херсона росіяни вбили літню жінку. Під черговий ворожий удар потрапила 87-річна херсонка. Вона дістала поранення, несумісні з життям.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies