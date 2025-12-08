Сирський: значне число СЗЧ відбувається на початку проходження базової загальної військової підготовки

Тому будуть реалізовувати комплексну програми з адаптації військових.

Росія продовжує наступ, тому в України немає іншого вибору, як посилювати армію і обороноздатність. Про це головком Олександр Сирський повідомив у Telegram після щомісячної наради з питань підвищення якості підготовки.

Посилення відбуватиметься мобілізацією, рекрутингом і новими контрактами. Сирський нагадав, що строк БЗВП уже збільшили до 51 дня.

“Крім цього, є фахова підготовка та адаптаційний період у підрозділах. Вимога часу – вдосконалити цей процес, підвищити рівень інструкторів та обладнання навчальних центрів, аби на виході мати справді боєздатного воїна”, – сказав він.

На нараді головнокомандувач заслухав доповіді стосовно нарощення якості підготовки за звітний період, розвитку БЗВП в бойових бригадах, посилення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах, відбору інструкторів для центру підготовки штурмових підрозділів, первинної адаптації новачків в НЦ.

“Окремо відзначив важливість реалізації комплексної програми з адаптації військовослужбовців на початку проходження БЗВП, адже саме в цей період відбувається значна частина СЗЧ. Представники підрозділів поділилися своїм досвідом роботи на цьому напрямку”, – сказав він.

Сирський наголосив на тому, що питання будівництва й оснащення укриттів у навчальних центрах потребують прискорення та невідкладних організаційних рішень. На деяких об’єктах стан забезпечення безпеки – незадовільний. Він дав наказ врегулювати це.