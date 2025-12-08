Через російські удари Росії по Донецькій області загинули чотири людини, ще троє зазнали поранень. Про це повідомили у Національній поліції України.

Під вогнем перебували 11 населених пунктів: міста Білозерське, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, селища Олексієво-Дружківка, Райгородок, села Гришине, Золотий Колодязь, Золоті Пруди, Рай-Олександрівка.

Сім ударів росіяни завдали по Дружківці, переважно FPV-дронами – вбили двох цивільних осіб, ще двох чоловіків поранили.

У Костянтинівці внаслідок дронових атак є загиблий і поранений.

Одна людина загинула в Лимані, пошкоджено приватний будинок.