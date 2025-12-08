Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вбили на Донеччині ще чотирьох людей

Під вогнем перебували 11 населених пунктів.

Через російські удари Росії по Донецькій області загинули чотири людини, ще троє зазнали поранень. Про це повідомили у Національній поліції України.

Під вогнем перебували 11 населених пунктів: міста Білозерське, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, селища Олексієво-Дружківка, Райгородок, села Гришине, Золотий Колодязь, Золоті Пруди, Рай-Олександрівка.

Сім ударів росіяни завдали по Дружківці, переважно FPV-дронами – вбили двох цивільних осіб, ще двох чоловіків поранили.

У Костянтинівці внаслідок дронових атак є загиблий і поранений.

Одна людина загинула в Лимані, пошкоджено приватний будинок.
