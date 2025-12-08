У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ГоловнаСуспільствоВійна

Вночі 16 ворожих дронів влучили на 11 локаціях

ППО знешкодила 131 із 149 запущених Росією безпілотників. 

Вночі 16 ворожих дронів влучили на 11 локаціях
Робота 37-мої окремої бригади морської піхоти
Фото: 37-ма окрема бригада морської піхоти

У ніч на 8 грудня російська армія атакувала Україну 149 безпілотниками. ППО знешкодила 131 із них. Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"У ніч на 8 грудня (з 18.00 07 грудня) противник атакував 149-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово– рф., Донецьк та Чауда - ТОТ АР Крима, близько 90 із них – "шахеди", – розповіли там. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 131 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Станом на ранок 8 грудня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

Робота ППО вночі
Фото: Повітряні сили України
Робота ППО вночі

  • Уночі російські дрони понівечили багатоповерхівки у Охтирці на Сумщині та в Чернігівській області. 
﻿
