Вночі 16 ворожих дронів влучили на 11 локаціях

У ніч на 8 грудня російська армія атакувала Україну 149 безпілотниками. ППО знешкодила 131 із них. Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"У ніч на 8 грудня (з 18.00 07 грудня) противник атакував 149-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово– рф., Донецьк та Чауда - ТОТ АР Крима, близько 90 із них – "шахеди", – розповіли там.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 131 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Станом на ранок 8 грудня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Фото: Повітряні сили України Робота ППО вночі