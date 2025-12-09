Про виступ Путіна та погрози Європі
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Міністри фінансів G7 пригрозили Росії повною конфіскацією активів

"Велика сімка" готова посилити тиск на Моску в разі провалу мирних переговорів.

Фото: НАЗК

Міністри фінансів країн "Великої сімки" оприлюднили спільну заяву щодо підтримки України, в якій міститься погроза на адресу Кремля посилити тиск в разі саботажу мирних перемовин.

У G7 не виключають можливість використання усіх заморожених на території держав суверенних російських активів - поки агресор не припинить війну на умовах справедливого миру та не виплатить Україні репарації.

"Сімка" також пообіцяла допомагати українській владі у впровадженні реформ, боротьбі з корупцією та поліпшенні управління державними підприємствами. Як йдеться в документі, Україна залишиться одним із пріоритетів G7 наступного року під час головування Франції. 
