Міністри фінансів G7 пригрозили Росії повною конфіскацією активів

Міністри фінансів країн "Великої сімки" оприлюднили спільну заяву щодо підтримки України, в якій міститься погроза на адресу Кремля посилити тиск в разі саботажу мирних перемовин.

У G7 не виключають можливість використання усіх заморожених на території держав суверенних російських активів - поки агресор не припинить війну на умовах справедливого миру та не виплатить Україні репарації.

"Сімка" також пообіцяла допомагати українській владі у впровадженні реформ, боротьбі з корупцією та поліпшенні управління державними підприємствами. Як йдеться в документі, Україна залишиться одним із пріоритетів G7 наступного року під час головування Франції.