Нардеп Христенко визнав вину в держзраді і уклав угоду зі слідством

Печерський районний суд Києва затвердив угоду про визнання вини народного депутата Федора Христенка, якого підозрювали у державній зраді.

Про це Суспільному повідомила пресслужба суду.

Коли саме була затверджена угода та яке покарання отримав депутат, не повідомляється. Пресслужба суду лише зазначила, що слухання відбулися в закритому режимі.

"У справі вжито заходів безпеки за Законом «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві». Тому єдина відкрита інформація, що угода є, розгляд [був] закритий, як і решта інформації до скасування заходів", - йдеться в повідомленні.

27 листопада про передачу угоди з Христенком до суду повідомляв "Центр протидії корупції", посилаючись на джерела в правоохоронних органах. На сайті "Судової влади" зазначалося, що спочатку справа дісталася суддям Світлані Шапутько та Анні Гридасовій, але ухвалили рішення про їхній відвід. Справа перейшла до судді Олега Соловйова. Суспільне намагалось дізнатися дату засідання, але дані про справу раптово зникли з реєстрів, а суддя Соловйов пішов на лікарняний.

Наразі не відомо, чи потрапила в угоду про визнання вини Христенком початкова версія слідства про вплив Росії на антикорупційні органи, описана в рішенні про його арешт.

Що відомо про Христенка та його справу