Нардеп Христенко визнав вину в держзраді і уклав угоду зі слідством

Печерський районний суд Києва затвердив угоду про визнання вини народного депутата Федора Христенка, якого підозрювали у державній зраді.
Про це Суспільному повідомила пресслужба суду.
Коли саме була затверджена угода та яке покарання отримав депутат, не повідомляється. Пресслужба суду лише зазначила, що слухання відбулися в закритому режимі.
"У справі вжито заходів безпеки за Законом «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві». Тому єдина відкрита інформація, що угода є, розгляд [був] закритий, як і решта інформації до скасування заходів", - йдеться в повідомленні.
27 листопада про передачу угоди з Христенком до суду повідомляв "Центр протидії корупції", посилаючись на джерела в правоохоронних органах. На сайті "Судової влади" зазначалося, що спочатку справа дісталася суддям Світлані Шапутько та Анні Гридасовій, але ухвалили рішення про їхній відвід. Справа перейшла до судді Олега Соловйова. Суспільне намагалось дізнатися дату засідання, але дані про справу раптово зникли з реєстрів, а суддя Соловйов пішов на лікарняний.
Наразі не відомо, чи потрапила в угоду про визнання вини Христенком початкова версія слідства про вплив Росії на антикорупційні органи, описана в рішенні про його арешт.
Що відомо про Христенка та його справу
- Федір Христенко обирався в 46-му окрузі на Донеччині (Лиман, Бахмут) від проросійської партії "Опозиційна платформа - За життя". Невдовзі до повномасштабного вторгнення він виїхав жити в Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ).
- Встановлено, що Христенко був завербований ФСБ ще за часів Віктора Януковича і перебував у тісному зв’язку із Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакієвський), котрий також резидентом ФСБ та "смотрящим" від російської спецслужби за "ДНР". Крім того, Христенко був зв’язковим колаборанта Армена Саркісяна (відомого як Армен Горлівський), який загинув від вибуху в одному з елітних московських ЖК на початку 2025 року.
- Відомо також, що Христенко активно виконував завдання російської спецслужби під час Революції Гідності. Зокрема, - для організації "Антимайдану" він задіяв підконтрольних собі приватних перевізників для перевезення "тітушок".
- 21 липня 2025 року Офіс генпрокурора заочного оголосив Христенку підозру в державній зраді. Це сталося в день, коли СБУ провела масштабні обшуки в працівників НАБУ. Наступного дня Верховна Рада ухвалила закон про позбавлення незалежності НАБУ й САП. Згодом, після масових протестів та критики з боку західних партнерів парламент повернув повноваження антикорупційним органам.
- В Службі безпеки повідомляли, що парламентар був топовим агентом ФСБ і відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.
- 6 вересня СБУ повідомила, що Христенка затримали на території України. Того ж дня суд його заарештував. Як він опинився на території України, СБУ та прокуратура не пояснили.