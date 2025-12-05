ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Депутата Харківської міськради підозрюють у державній зраді

Депутат, користуючись власним авторитетом і впливом у регіоні, поширював публічні проросійські наративи, сприявши підривній діяльності РФ.

Депутату Харківської міськради повідомлено про підозру у державній зраді та неподанні декларацій. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Депутату Харківської міської ради VIII скликання повідомлено про підозру у державній зраді та умисному неподанні декларацій (ч. 1 ст. 111, ст. 366-3 КК України).

За даними слідства, у 2021–2024 роках депутат, користуючись власним авторитетом і впливом у регіоні, поширював публічні проросійські наративи, сприявши підривній діяльності РФ. 

Його дії були спрямовані на послаблення українського суверенітету, територіальної цілісності та інформаційної безпеки.

Також встановлено, що, будучи посадовою особою та суб’єктом декларування, він умисно не подав щорічні декларації за кілька років поспіль.

У 2023 році підозрюваний виїхав до Росії, де й переховується від правосуддя.

  • Колишнього прем'єр-міністра Миколу Азарова в Україні заочно ув’язнили на 15 років за державну зраду. Прокуратура Києва ще у березні 2024 року передала до суду матеріали щодо Азарова та його помічниці.
