Прикордонники викрили таксиста, який організував “спецтрансфер” для ухилянтів

Прикордонники викрили 54-річного місцевого таксиста, який організував “спецтрансфер” для тих, хто прагнув незаконно виїхати за кордон.

Про це повідомили у Держприкордонній службі України.

За 3 000 доларів він інструктував “клієнта” телефоном і підбирав авто до прикордоння.

“Попри продуманий “сервіс” та об’їзди блокпостів, мандрівка завершилась напівдорозі. Для реалізації поїздки ділок використав свого колегу – ще одного таксиста, який мав доправити “пасажира” до кордону”, – йдеться у пресрелізі.

Прикордонники зупинили автівку під час руху й вийшли на організатора, який керував усім з дому.

Під час обшуків вилучено автомобіль та мобільні телефони. Чоловіку повідомлено про підозру, йому загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.