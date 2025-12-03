Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Прикордонники викрили таксиста, який організував “спецтрансфер” для ухилянтів

За 3 000 доларів він інструктував “клієнта” телефоном і підбирав до кордону.

Прикордонники викрили таксиста, який організував “спецтрансфер” для ухилянтів

Прикордонники викрили 54-річного місцевого таксиста, який організував “спецтрансфер” для тих, хто прагнув незаконно виїхати за кордон. 

Про це повідомили у Держприкордонній службі України.

За 3 000 доларів він інструктував “клієнта” телефоном і підбирав авто до прикордоння.

“Попри продуманий “сервіс” та об’їзди блокпостів, мандрівка завершилась напівдорозі. Для реалізації поїздки ділок використав свого колегу – ще одного таксиста, який мав доправити “пасажира” до кордону”, – йдеться у пресрелізі. 

Прикордонники зупинили автівку під час руху й вийшли на організатора, який керував усім з дому.

Під час обшуків вилучено автомобіль та мобільні телефони. Чоловіку повідомлено про підозру, йому загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.
