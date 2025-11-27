Київ. Скасована прем’єра
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Вінниччині прикордонники врятували чоловіка, який плив до Молдови на матраці

Чоловік впав у воду, його врятували.

На Вінниччині прикордонники врятували чоловіка, який плив до Молдови на матраці
Врятований порушник
Фото: ДПСУ

У Вінницькій області прикордонники врятували чоловіка, який плив до Молдови на матраці і впав у воду.

"Прикордонники Могилів-Подільського загону виявили 28-річного мешканця Вінниччини, який вирішив подолати державний кордон уплав", – розповіли у ДПСУ

Зазначається, що чоловік вирішив перебратися на звичайному надувному матраці. 

Ввечері він спустився до Дністра, надіючись доплисти до сусідньої країни. 

"Однак реальність виявилась значно суворішою: течія швидко виснажила чоловіка – він втратив контроль над плавзасобом і впав у холодну воду. «Плавець» не міг самостійно дістатися берега", – додали прикордонники. 

Патруль помітив чоловіка і витягнув із води, після чого йому надали першу медичну допомогу.

Порушника притягнули до адміністративної відповідальності.
