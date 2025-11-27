На Вінниччині прикордонники врятували чоловіка, який плив до Молдови на матраці

Чоловік впав у воду, його врятували.

У Вінницькій області прикордонники врятували чоловіка, який плив до Молдови на матраці і впав у воду.

"Прикордонники Могилів-Подільського загону виявили 28-річного мешканця Вінниччини, який вирішив подолати державний кордон уплав", – розповіли у ДПСУ.

Зазначається, що чоловік вирішив перебратися на звичайному надувному матраці.

Ввечері він спустився до Дністра, надіючись доплисти до сусідньої країни.

"Однак реальність виявилась значно суворішою: течія швидко виснажила чоловіка – він втратив контроль над плавзасобом і впав у холодну воду. «Плавець» не міг самостійно дістатися берега", – додали прикордонники.

Патруль помітив чоловіка і витягнув із води, після чого йому надали першу медичну допомогу.

Порушника притягнули до адміністративної відповідальності.