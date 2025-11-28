Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Київ. Скасована прем’єра
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Росіяни атакували вночі балістикою і дронами, зафіксували влучання на 5 локаціях

ППО знешкодила 63 цілі ворога. 

Росіяни атакували вночі балістикою і дронами, зафіксували влучання на 5 локаціях
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 28 листопада російська армія запустила по Україні балістичну ракету "Іскандер-М" та 72 безпілотники. ППО знешкодила 63 цілі ворога. 

Про це повідомили у Повітряних силах

"У ніч на 28 листопада (з 18:00 27 листопада) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М  із ТОТ АР Крим та 72-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово – рф, близько 50 із них – "шахеди", – розповіли там. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 9 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків на одній локації. 
