Росіяни атакували вночі балістикою і дронами, зафіксували влучання на 5 локаціях

У ніч на 28 листопада російська армія запустила по Україні балістичну ракету "Іскандер-М" та 72 безпілотники. ППО знешкодила 63 цілі ворога.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"У ніч на 28 листопада (з 18:00 27 листопада) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим та 72-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово – рф, близько 50 із них – "шахеди", – розповіли там.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 9 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.