На фронті зафіксували 311 боєзіткнень, найбільше на Покровському та Олександрівському напрямках

Ворог продовжує штурмові дії на сході та півдні України.

Розпочалася 1 375-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 311 бойових зіткнень, інформує Генштаб ЗСУ.

Вчора противник завдав одного ракетного та 50 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 50 керованих авіабомб.

Крім цього, здійснив 2998 обстрілів, зокрема 103 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 1721 дрон-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Дорожнє, Новий Донбас, Олександрівка Донецької області; Гуляйполе, Воздвижівка, Різдвянка Запорізької області; місто Херсон.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два артилерійські підрозділи на позиціях.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинувши п’ять керованих авіабомб, здійснив 189 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував позиції українських захисників у районах Вовчанська, Синельникового, Лиману та у напрямку Дворічанського й Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 11 бойових зіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Піщаного, Куп’янська, Петропавлівки та Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 38 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах Греківки, Ольгівки, Твердохлібового, Шийківки, Дружелюбівки, Середнього, Карпівки, Дробишевого, Новоселівки, Коровиного Яру, Зарічного, Ставків, Торського та у бік населеного пункту Червоний Став.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 17 наступальних дій загарбників у районах Діброви, Ямполя, Дронівки, Васюківки та Сіверська.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойові зіткнення — противник намагався просунутися у районах Часового Яру та Ступочок.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 31 атаку у районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Миколайпілля та Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 82 штурмові дії агресора у районах Федорівки, Родинського, Білицького, Нового Шахового, Шахового, Новоекономічного, Никанорівки, Мирнограда, Гришиного, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новомиколаївки, Новопавлівки та у бік Дорожнього й Нового Донбасу.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 56 атак у районах Ялти, Толстого, Іванівки, Андріївки-Клевцового, Олександрограда, Січневого, Вороного, Соснівки, Степового, Вербового, Вишневого, Злагоди, Піддубного, Воскресенки, Привільного, Красногірського та Єгорівки.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 17 ворожих спроб просунутися вперед у бік Варварівки, Добропілля, Затишшя, а також у районах Гуляйполя та Зеленого. На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили 11 ворожих атак на позиції наших військ у районах Степового, Щербаків, Приморського, Новоандріївки та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту – успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.