На Національному військовому кладовищі за перші три місяці відбулося 185 поховань українських захисників

На Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) за перші три місяці з відкриття відбулося 185 поховань українських захисників, про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в Міністерстві у справах ветеранів.

"Станом на 29 листопада на Національному військовому меморіальному кладовищі здійснено 38 поховань загиблих (померлих) захисників, зазначених у частині першій статті 15-1 закону "Про поховання та похоронну справу", 8 з яких – в колумбарній стіні, та 147 поховань невпізнаних тіл (останків) військовослужбовців, поліцейських, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії проти України відповідно до статті 15-2 закону", – розповіли агентству у міністерстві.

Зазначається, що державна установа "НВМК" перебуває у постійному контакті з родинами полеглих, які протягом багатьох років чекали на можливість гідного поховання.

"Наразі до ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" вже звернулися десятки родин полеглих захисників України із заявами про поховання своїх рідних на території НВМК. Процес поховань є постійним: звернення надходять регулярно і їхня кількість поступово зростає. Родини очікують на проведення урочистих церемоній відповідно до визначених процедур. Ми підтримуємо з ними зв’язок, щоб забезпечити гідне виконання останньої волі захисників і належно вшанувати їхню пам’ять", – додали у відомстві.