ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ГоловнаСуспільствоВійна

На Національному військовому кладовищі за перші три місяці відбулося 185 поховань українських захисників

Із них 147 поховань невпізнаних тіл (останків) військовослужбовців.

На Національному військовому кладовищі за перші три місяці відбулося 185 поховань українських захисників
На НВМК за 3 місяці відбулося 185 поховань захисників
Фото: Мінветеранів

На Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) за перші три місяці з відкриття відбулося 185 поховань українських захисників, про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в Міністерстві у справах ветеранів.

"Станом на 29 листопада на Національному військовому меморіальному кладовищі здійснено 38 поховань загиблих (померлих) захисників, зазначених у частині першій статті 15-1 закону "Про поховання та похоронну справу", 8 з яких – в колумбарній стіні, та 147 поховань невпізнаних тіл (останків) військовослужбовців, поліцейських, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії проти України відповідно до статті 15-2 закону", – розповіли агентству у міністерстві.

Зазначається, що державна установа "НВМК" перебуває у постійному контакті з родинами полеглих, які протягом багатьох років чекали на можливість гідного поховання.

"Наразі до ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" вже звернулися десятки родин полеглих захисників України із заявами про поховання своїх рідних на території НВМК. Процес поховань є постійним: звернення надходять регулярно і їхня кількість поступово зростає. Родини очікують на проведення урочистих церемоній відповідно до визначених процедур. Ми підтримуємо з ними зв’язок, щоб забезпечити гідне виконання останньої волі захисників і належно вшанувати їхню пам’ять", – додали у відомстві.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies