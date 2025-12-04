​Внаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині загинула людина

Ще один чоловік отримав поранення.

Сьогодні, 4 грудня, від російських обстрілів у Дніпропетровській області загинув чоловік, ще один отримав поранення.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Внаслідок російського удару FPV-дроном у Нікополі загинув 41-річний чоловік, а 45-річний отримав поранення і буде відновлюватися вдома.

“Загалом по райцентру, Покровській, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській громадах ворог завдав майже 60 ударів. Скеровував на них важку артилерію, FPV-дрони. З безпілотників скидав боєприпаси”, - написав начальник ОВА.

Внаслідок ударів окупантів понівечені заправка, 2 приватні оселі та будівля, яка не експлуатувалася. пошкоджені 4 машини, ще одна знищена, також зачепило автопричіп, сонячні панелі, газогін.

Крім того, Богинівську громаду Синельниківського району росіяни атакували БпЛА, зайнявся заклад освіти, а у приміщеннях навколо побиті вікна.

По Грушівській громаді Криворіжжя противник поцілив FPV-дронами, там пошкоджені адмінбудівля та господарська споруда.