Сирський: Росія зосередила на лінії фронту понад 710 тисяч військових

Росія зосередила понад 710 тисяч військових уздовж лінії фронту протяжністю близько 1255 кілометрів.
Про це в інтерв’ю Sky News заявив Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.
За словами головнокомандувача, така концентрація ворожих сил супроводжується значними втратами з боку російської армії. "Російська сторона втрачає від 1 000 до 1 100 солдатів щодня, і більшість — це безповоротні втрати", — наголосив Сирський.
Генерал підкреслив, що попри великі ресурси, РФ намагається просуватися одночасно на багатьох ділянках: "На цьому етапі російська армія намагається наступати практично по всій лінії фронту".
Сирський також зазначив, що Україна проводить стратегічну оборонну операцію, утримуючи позиції та завдаючи ударів у тилових районах противника.
"Наше завдання — стримати ворога, завдати йому максимальних втрат і бити там, де він вразливий — у ближньому й дальньому тилу, а також на території Росії, щоб знизити її оборонний потенціал", — зазначив генерал.
- Упродовж доби армія РФ втратила 1240 солдатів, бойову броньовану машину, 34 артилерійські системи, 2 РСЗВ та літак.