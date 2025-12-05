ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Сирський: Росія зосередила на лінії фронту понад 710 тисяч військових

Попри високу концентрацію військ, РФ втрачає від 1 000 до 1 100 солдатів щодня.

Олександр Сирський
Фото: Головнокомандувач у Facebook

Росія зосередила понад 710 тисяч військових уздовж лінії фронту протяжністю близько 1255 кілометрів.

Про це в інтерв’ю Sky News заявив Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.

За словами головнокомандувача, така концентрація ворожих сил супроводжується значними втратами з боку російської армії. "Російська сторона втрачає від 1 000 до 1 100 солдатів щодня, і більшість — це безповоротні втрати", — наголосив Сирський.

Генерал підкреслив, що попри великі ресурси, РФ намагається просуватися одночасно на багатьох ділянках: "На цьому етапі російська армія намагається наступати практично по всій лінії фронту".

Сирський також зазначив, що Україна проводить стратегічну оборонну операцію, утримуючи позиції та завдаючи ударів у тилових районах противника.

"Наше завдання — стримати ворога, завдати йому максимальних втрат і бити там, де він вразливий — у ближньому й дальньому тилу, а також на території Росії, щоб знизити її оборонний потенціал", — зазначив генерал.
