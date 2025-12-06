Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
ФотоВперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ГоловнаСуспільствоВійна

Угорщина заблокувала випуск єврооблігацій, що мав стати альтернативним джерелом фінансування України

Цінні папери були "планом Б" на випадок, якщо ЄС не зможе домогтися використання заморожених російських активів.

Угорщина заблокувала випуск єврооблігацій, що мав стати альтернативним джерелом фінансування України
Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

У п'ятницю Угорщина офіційно заблокувала рішення Євросоюзу про випуск облігацій, які могли стати альтернативним джерелом фінансового забезпечення України.

Як пише Politico, уряд Віктора Орбана відкинув варіант спільного боргу, який би покривався 7-річним бюджетом ЄС та пішов би на допомогу Україні. Тепер єдиним варіантом залишається кредит за рахунок заморожених російських активів - а на це поки немає згоди Бельгії, яка утримує в себе левову частку коштів.

Саботаж з боку Угорщини означає, що до 18 грудня, коли відбудеться саміт Євросоюзу, прихильники ідеї щодо кредиту - особливо канцлер Німеччини Фрідріх Мерц - змушені будуть активніше тиснути на Бельгію, щоб переконати її дати згоду на реалізацію цього плану. 

Пропозиція щодо кредиту передбачає упродовж 5 років виділити 115 мільярдів євро на українську військову промисловість і ще 50 мільярдів на покриття бюджетних потреб нашої держави.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies