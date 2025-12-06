Угорщина заблокувала випуск єврооблігацій, що мав стати альтернативним джерелом фінансування України

Цінні папери були "планом Б" на випадок, якщо ЄС не зможе домогтися використання заморожених російських активів.

У п'ятницю Угорщина офіційно заблокувала рішення Євросоюзу про випуск облігацій, які могли стати альтернативним джерелом фінансового забезпечення України.

Як пише Politico, уряд Віктора Орбана відкинув варіант спільного боргу, який би покривався 7-річним бюджетом ЄС та пішов би на допомогу Україні. Тепер єдиним варіантом залишається кредит за рахунок заморожених російських активів - а на це поки немає згоди Бельгії, яка утримує в себе левову частку коштів.

Саботаж з боку Угорщини означає, що до 18 грудня, коли відбудеться саміт Євросоюзу, прихильники ідеї щодо кредиту - особливо канцлер Німеччини Фрідріх Мерц - змушені будуть активніше тиснути на Бельгію, щоб переконати її дати згоду на реалізацію цього плану.

Пропозиція щодо кредиту передбачає упродовж 5 років виділити 115 мільярдів євро на українську військову промисловість і ще 50 мільярдів на покриття бюджетних потреб нашої держави.