Військовослужбовця ТЦК у Львові підозрюють у застосуванні сили замість перевірки документів

У 56-річного потерпілого діагностували перелом бугристої лівої плечової кістки. 

Військовослужбовця ТЦК у Львові підозрюють у застосуванні сили замість перевірки документів
Військовослужбовця ТЦК у Львові підозрюють у застосуванні сили замість перевірки документів
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру військовослужбовцю РТЦК у Львові.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

“За даними слідства, на перехожого чоловіка в одному районів Львова раптово накинулися кілька працівників ТЦК. Вони тримали його за руки, а один з них завдав сильного удару. Попри крик від болю потерпілого та зауваження перехожих, замість надання медичної допомоги, його силоміць затягнули у службовий автомобіль”, - йдеться у повідомленні.

В ДБР наголосили, що працівник Шевченківського РТЦК та СП свідомо не увімкнув портативний відеореєстратор, яким був забезпечений.

Під час проходження ВЛК медики діагностували у 56-річного потерпілого травми середнього ступеня тяжкості, а саме перелом бугристої лівої плечової кістки. Лише після цього йому надали необхідну медичну допомогу.

Дії військовослужбовця кваліфіковано за ч. 5 ст. 426-1 КК України — перевищення влади та службових повноважень, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Йому загрожує позбавлення волі до 12 років.

Слідчі ДБР перевіряють інші звернення громадян щодо працівників Шевченківського ТЦК та СП, зокрема щодо підозрюваного.
