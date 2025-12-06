У Кривому Розі через ракетний удар пошкоджено обладнання частини котелень

У Кривому Розі внаслідок ракетного удару по енергооб’єкту стався різкий перепад напруги, який спричинив гідроудари та пошкодження обладнання частини міських котелень.

Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул у Telegram.

За його словами, перепади напруги на лініях, що живлять великі насосні станції Міськводоканалу та котельні теплопостачальних організацій, призвели до їхнього відключення та перезапуску. У результаті сталися масштабні гідроудари, через які частина обладнання вийшла з ладу.

Найбільше постраждала система теплопостачання Інгулецького району — там зафіксовано згорілі елементи обладнання. На місцях аварій нині працюють ремонтні бригади.

Вілкул також повідомив, що кілька годин тому вдалося запустити дві останні великі котельні за тимчасовою схемою. Для мешканців частини міста це означає проведення часткових пусконалагоджувальних робіт у будинках, подібних до тих, що проводяться на початку опалювального сезону.

Фахівці продовжують працювати над відновленням стабільного теплопостачання.