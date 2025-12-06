ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Сили оборони атакували Рязанський НПЗ та завод з виготовлення корпусів для снарядів

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження ворожих об'єктів на території країни-агресора.

Фото: Генштаб

У ніч на 6 грудня у ході зменшення спроможностей збройних сил РФ, підрозділи Сил оборони України завдали удару по інфраструктурі Рязанського нафтопереробного заводу у Рязанській області Росії.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Зафіксовано влучання в ціль та ураження установки низькотемпературної ізомеризації. Ступінь збитків уточнюється", – ідеться у повідомленні.

Рязанський НПЗ, з проєктною потужністю 17.1 млн тонн нафти на рік, входить до низки найбільших нафтопереробних підприємств РФ.

НПЗ продукує бензини А-92/95/98/100, реактивне пальне, дизель тощо. Задіяний у забезпеченні збройних сил російських окупантів.

Окрім того, Сили оборони здійснили вогневе ураження Алчевського металургійного комбінату на тимчасово окупованій території Луганської області. Металургійний комбінат виготовляє комплектуючі (корпуси) для снарядів на замовлення міністерства оборони РФ. 

Зафіксовано влучання та пожежу на об’єкті. Результати і ступінь збитків уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських агресорів, забезпечення пально-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії і змусити рф припинити збройну агресію проти України", – наголошують у Генштабі. 
