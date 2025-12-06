Біля берегів Болгарії сів на мілину танкер "тіньового флоту" РФ, який раніше атакували дрони

У територіальних водах Болгарії поблизу міста Ахтопол сів на мілину танкер "тіньового флоту" РФ "Kairos", який у листопаді атакували українські дрони біля Туреччини.
Про це пише болгарська служба "Радіо свобода".
На борту перебуває 10 осіб: семеро громадян Китаю та по одному моряку з Індонезії, М’янми та В’єтнаму. Їх наразі не можна евакуювати через сильний шторм, тому проведення будь-яких маніпуляцій із судном неможливе. зазначається, що на борту немає капітана чи будь-кого із офіцерського складу.
Болгарська прикордонна поліція виявила танкер у п’ятницю близько 12:45. Там розповіли, що у перші години екіпаж не контактував із болгарською владою. Згодом вони почали відповідати, повідомивши, що на борту 10 людей і що вони хочуть бути евакуйованими.
Вважається, що оскільки на момент української атаки нафти на танкері не було, її там немає і зараз.Болгарське видання Maritime повідомляє, що танкер Kairos дотягнув до болгарських вод турецький буксир.
"Дипломатичним шляхом потрібно встановити, чому танкер було доставлено до наших територіальних вод", – сказав журналістам у Варні Румен Ніколов, керівник управління аварійно-рятувальних робіт у Виконавчій агенції "Морська адміністрація". За його словами, відповідь може надійти вже сьогодні після контакту з турецькою владою.
- 28 листопада біля берегів Туреччини були атаковані танкери Kairos і Virat, які ходять під прапором Гамбії. Ці судна включені до списків санкцій ЄС і Великої Британії як судна російського так званого "тіньового флоту".
- За інформацією джерел LB.ua, ці танкери були уражені морськими дронами СБУ Sea Baby. Це була спільна операція 13-го Головного Управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України.
- Вранці 29 листопада Туреччина повідомила, що Virat зазнав повторної атаки і отримав "незначні пошкодження правого борту".
- Російський диктатор Владімір Путін 2 грудня звинуватив Україну в "піратстві" у зв’язку з атаками на танкери і заявив, що Росія може посилити атаки на українські порти, а також зазначив, що Росія може розглянути заходи і проти суден тих країн, які підтримують Україну.
- Туреччина заявила, що такі удари створюють загрозу для судноплавства та екологічної безпеки в регіоні.