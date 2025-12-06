Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Світ

Біля берегів Болгарії сів на мілину танкер "тіньового флоту" РФ, який раніше атакували дрони

Танкер "Kairos" дотягнув до болгарських вод турецький буксир.

Біля берегів Болгарії сів на мілину танкер "тіньового флоту" РФ, який раніше атакували дрони
Sea Baby атакують танкер тіньового флоту РФ у Чороному морі
Фото: скриншот відео

У територіальних водах Болгарії поблизу міста Ахтопол сів на мілину танкер "тіньового флоту" РФ "Kairos", який у листопаді атакували українські дрони біля Туреччини. 

Про це пише болгарська служба "Радіо свобода". 

На борту перебуває 10 осіб: семеро громадян Китаю та по одному моряку з Індонезії, М’янми та В’єтнаму. Їх наразі не можна евакуювати через сильний шторм, тому проведення будь-яких маніпуляцій із судном неможливе. зазначається, що на борту немає капітана чи будь-кого із офіцерського складу. 

Болгарська прикордонна поліція виявила танкер у п’ятницю близько 12:45. Там розповіли, що у перші години екіпаж не контактував із болгарською владою. Згодом вони почали відповідати, повідомивши, що на борту 10 людей і що вони хочуть бути евакуйованими. 

Вважається, що оскільки на момент української атаки нафти на танкері не було, її там немає і зараз.Болгарське видання Maritime повідомляє, що танкер Kairos дотягнув до болгарських вод турецький буксир.

"Дипломатичним шляхом потрібно встановити, чому танкер було доставлено до наших територіальних вод", – сказав журналістам у Варні Румен Ніколов, керівник управління аварійно-рятувальних робіт у Виконавчій агенції "Морська адміністрація". За його словами, відповідь може надійти вже сьогодні після контакту з турецькою владою.

  • 28 листопада біля берегів Туреччини були атаковані танкери Kairos і Virat, які ходять під прапором Гамбії. Ці судна включені до списків санкцій ЄС і Великої Британії як судна російського так званого "тіньового флоту".
  • За інформацією джерел LB.ua, ці танкери були уражені морськими дронами СБУ Sea Baby. Це була спільна операція 13-го Головного Управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України.
  • Вранці 29 листопада Туреччина повідомила, що Virat зазнав повторної атаки і отримав "незначні пошкодження правого борту". 
  • Російський диктатор Владімір Путін 2 грудня звинуватив Україну в "піратстві" у зв’язку з атаками на танкери і заявив, що Росія може посилити атаки на українські порти, а також зазначив, що Росія може розглянути заходи і проти суден тих країн, які підтримують Україну. 
  • Туреччина заявила, що такі удари створюють загрозу для судноплавства та екологічної безпеки в регіоні.
