Біля берегів Болгарії сів на мілину танкер "тіньового флоту" РФ, який раніше атакували дрони

У територіальних водах Болгарії поблизу міста Ахтопол сів на мілину танкер "тіньового флоту" РФ "Kairos", який у листопаді атакували українські дрони біля Туреччини.

Про це пише болгарська служба "Радіо свобода".

На борту перебуває 10 осіб: семеро громадян Китаю та по одному моряку з Індонезії, М’янми та В’єтнаму. Їх наразі не можна евакуювати через сильний шторм, тому проведення будь-яких маніпуляцій із судном неможливе. зазначається, що на борту немає капітана чи будь-кого із офіцерського складу.

Болгарська прикордонна поліція виявила танкер у п’ятницю близько 12:45. Там розповіли, що у перші години екіпаж не контактував із болгарською владою. Згодом вони почали відповідати, повідомивши, що на борту 10 людей і що вони хочуть бути евакуйованими.

Вважається, що оскільки на момент української атаки нафти на танкері не було, її там немає і зараз.Болгарське видання Maritime повідомляє, що танкер Kairos дотягнув до болгарських вод турецький буксир.

"Дипломатичним шляхом потрібно встановити, чому танкер було доставлено до наших територіальних вод", – сказав журналістам у Варні Румен Ніколов, керівник управління аварійно-рятувальних робіт у Виконавчій агенції "Морська адміністрація". За його словами, відповідь може надійти вже сьогодні після контакту з турецькою владою.