Під час атаки РФ на Україну в Польщі увімкнули сирени. Влада каже, що це – помилка

Сирени пролунали у дев’яти гмінах повіту.

Під час атаки РФ на Україну в Польщі увімкнули сирени. Влада каже, що це – помилка
польська поліція біля пункту пропуску Дорогуськ, ілюстративне фото
Фото: Facebook/Policja Chełm

Вранці 6 грудня під час атаки РФ на Україну у Любартівському повіті Люблінського воєводства Польщі прозвучали сирени повітряної тривоги. Згодом місцева влада повідомила, що сигнал було запущено через отримане повідомлення про можливу загрозу.

Про це пише RMF24.

Повітовий Центр управління кризовими ситуаціями (ПКУК) отримав через стримінг-канал сигнал про "негайну авіаударну загрозу" для повіту. Згодом чиновники зв’язалися з регіональним кризовим центром у Любліні, і там жодного підтвердження небезпеки не отримали.

Тоді ПКУК повторно запустив сирени з метою скасування тривоги.

У заяві влади повіту визнано, що сигнал не базувався на перевіреній інформації, а на неперевірених даних, отриманих через стримінг, і що помилка сталася через людський фактор.

Сирени пролунали у дев’яти гмінах повіту: Любартів, Острув Любельський, Ущимув, Фірлей, Міхув, Камйонка, Абрамув, Єзюжанни, Нєдзвяда.

Воєвода чекає офіційного звіту і планує службове розслідування, щоб з’ясувати джерело хибної інформації і вирішити, чи будуть наслідки або навчання для відповідальних.
