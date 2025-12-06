ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Молдова попросила Румунію про допомогу із електроенергією після обстрілу України Росією

Громадян закликали раціонально витрачати електрику, особливо у години пікового споживання.

Молдова попросила Румунію про допомогу із електроенергією після обстрілу України Росією
Кишинів, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Молдова попросила Румунію про екстренне електропостачання після обстрілу України Росією. 

Про це пише NewsMaker та йдеться у повідомленні компанії Moldelectrica у фейсбуці. 

Видання зауважило, що після російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури на Одещині південь України частково залишився без електроенергії, а пошкодження вплинули і на регіональні потоки. 

Тому держкомпанія Moldelectrica запросила на найближчий час аварійне постачання електрики з Румунії, оскільки в Україні виведено з роботи ключовий енергетичний блок. Це забезпечить безпечну роботу електросистеми та запобігти можливому перевантаженню.

У Moldelectrica уточнили, що лінії електропередач працюють майже на граничному навантаженні. 

Громадян закликали раціонально витрачати електрику, особливо у години пікового споживання.

  • Росіяни сьогодні завдали чергового масованого удару по енергетиці України у 8 областях. У шести областях виникли перебої зі світлом. Атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації. 
