Молдова попросила Румунію про допомогу із електроенергією після обстрілу України Росією

Молдова попросила Румунію про екстренне електропостачання після обстрілу України Росією.

Про це пише NewsMaker та йдеться у повідомленні компанії Moldelectrica у фейсбуці.

Видання зауважило, що після російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури на Одещині південь України частково залишився без електроенергії, а пошкодження вплинули і на регіональні потоки.

Тому держкомпанія Moldelectrica запросила на найближчий час аварійне постачання електрики з Румунії, оскільки в Україні виведено з роботи ключовий енергетичний блок. Це забезпечить безпечну роботу електросистеми та запобігти можливому перевантаженню.

У Moldelectrica уточнили, що лінії електропередач працюють майже на граничному навантаженні.

Громадян закликали раціонально витрачати електрику, особливо у години пікового споживання.