Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
СБУ: жодного із безпілотників Sea Baby не втрачено

Також у СБУ запевнили, що жоден з безпілотників Sea Baby не заходив до територіальних вод Румунії.

СБУ: жодного із безпілотників Sea Baby не втрачено
Морський дрон СБУ Sea Baby
Фото: СБУ

СБУ не втрачала морських безпілотників під час виконання бойових завдань.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Усі морські безпілотні апарати СБУ "Sea Baby", які задіяні у виконанні бойових завдань в Чорному морі, продовжують їх реалізацію відповідно до затверджених планів та цілей. Жодного із них не втрачено", - наголосили в СБУ.

Також у СБУ спростували інформацію про перебування їхніх дронів поблизу румунського узбережжя. У спецслужбі запевнили, що "жодна з безпілотних систем СБУ "Sea Baby" не заходила до територіальних вод Румунії". 

СБУ запевнила, що операції спрямовані виключно на ураження законних російських цілей і здійснюються у визначених районах.
