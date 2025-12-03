СБУ: жодного із безпілотників Sea Baby не втрачено

СБУ не втрачала морських безпілотників під час виконання бойових завдань.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Усі морські безпілотні апарати СБУ "Sea Baby", які задіяні у виконанні бойових завдань в Чорному морі, продовжують їх реалізацію відповідно до затверджених планів та цілей. Жодного із них не втрачено", - наголосили в СБУ.
Також у СБУ спростували інформацію про перебування їхніх дронів поблизу румунського узбережжя. У спецслужбі запевнили, що "жодна з безпілотних систем СБУ "Sea Baby" не заходила до територіальних вод Румунії".
СБУ запевнила, що операції спрямовані виключно на ураження законних російських цілей і здійснюються у визначених районах.
- Раніше Міноборони Румунії повідомило, що у Чорному морі знищено дрейфуючий український морський дрон типу Sea Baby.