Генштаб: у Росії уразили «Невинномиський Азот», який виробляє базові компоненти для вибухових речовин

Також уразили скупчення живої сили росіян на полігоні поблизу Докучаєвська, Донеччина.

безпілотники атакували хімічний завод «Невинномиський Азот» в місті Невинномиськ Ставропольського краю, 14 червня 2025 року

У Ставропольському краї Росії українські військові уразили підприємство ВПК, яке виробляє базові компоненти для вибухових речовин.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У ніч на 4 грудня підрозділи Сил оборони України уразили одне з найбільших хімічних підприємств РФ – «Невинномиський Азот».

«Завод є критично важливою складовою військово-промислового комплексу ворога з потужністю виробництва понад 1 млн тонн аміаку та до 1,4 млн тонн аміачної селітри на рік, що робить його одним із ключових постачальників базових компонентів для вибухових речовин і виробництва боєприпасів. Об'єкт на постійній основі забезпечує низку підприємств ВПК РФ і виконує функції хімічного хабу в системі технічного забезпечення бойових дій», - зазначило українське військове командування.

В результаті обстрілу уражений один із цехів виробництва, на об'єкті пожежа.

Ще одна успішна операція Сил оброни України - 4 грудня було ураження скупчення живої сили росіян на полігоні поблизу Докучаєвська (тимчасово окупована територія Донецької області).

«За підтвердженими даними втрати противника склали 60 військовослужбовців вбитими та пораненими», - додав Генштаб ЗСУ.