Безпілотники атакували один із найбільших хімічних заводів РФ "Невинномиський Азот"

Уночі 14 червня невідомі безпілотники атакували один із найбільших заводів РФ із виробництва азотни добрив "Невинномиський Азот" в Ставропольському краї.

Про це повідомляє очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Невинномиський Азот" є важиливим елементом військово-промислового комплексу РФ. Завод виробляє до мільйона тонн аміаку та понад мільйон тонн аміачної селітри щороку — ключового компонента для вибухівки та артилерійських снарядів.

"Саме тут синтезуються меламін, оцтова кислота, метанол і калійна селітра — речовини, які мають подвійне призначення, і часто використовуються у виробництві ВОГів, фугасів, реактивних зарядів. З 2024 року на заводі розгорнуто виробництво водорозчинних добрив, які адаптуються до потреб військової хімії", — каже Коваленко.

У Міноборони РФ традиційно заявили, що російська ППО начбто збила за ніч збили 66 українських безпілотників. Найбільше дронів – 30 – знищили у Воронезькій області, 10 – у Білгородській, 8 – у Ставропольському краї та 6 – в анексованому Криму.