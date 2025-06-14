Генштаб: за минулу добу на фронті відбулося 225 бойових зіткнень

Ворог продовжує тиснути на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Розпочалася 1207-ма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.Загалом, протягом минулої доби відбулося 225 бойових зіткнень.

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного й 66 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 129 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5174 обстріли, з них 93 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2800 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Могриця, Хотінь, Писарівка Сумської області; Скорики, Гороховатка, Басове Харківської області; Довга Балка, Іванопілля, Полтавка, Новопавлівка, Сухий Яр Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Залізничне, Білогір’я, Рівнопілля, Новоандріївка, Степногірськ, Плавні, Приморське Запорізької області; Новоолександрівка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один засіб протиповітряної оборони та три артилерійські засоби російських загарбників.

На Харківському напрямку противник п’ять разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Западне та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Новий Мир, Сергіївка, Липове, Зелена Долина, Торське та Григорівка.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили дев’ять штурмових дій окупаційних військ у бік Серебрянки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєзіткнень у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Маркове, Курдюмівка та в бік Білої Гори й Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 26 атак у районах Торецька, Олександро-Калинового, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Горіхове та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 32 спроби прорвати оборонні рубежі наших військ в районах населених пунктів Одрадне, Скудне, Веселе, Бурлацьке, Новосілка та Зелене Поле.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби відбулося одне боєзіткнення поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку ворог двічі проводив наступальні дії в у районі Нестерянки – отримав відсіч.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили одну спробу агресора просунутися вперед.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України вчора відбили 35 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 13 авіаційних ударів із застосуванням 18 керованих авіабомб, а також здійснив 235 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, сім бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 79 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 107 одиниць автомобільної техніки.