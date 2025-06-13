Головне за п’ятницю, 13 червня: 175 боєзіткнень, війна на Близькому Сході, ДТП з українцями у Франції

Бойові дії на Донеччині, 175 бойових зіткнень, ворожі обстріли, повернення тіл 1200 загиблих, 1 млрд євро від Євросоюзу. Яким запам’ятається 1206-й день повномасштабної війни.

Удари Ірану по Ізраїлю 13 червня 2025 року

Увечері 13 червня Іран здійснив масований ракетний удар по Ізраїлю, запустивши балістичні ракети і дрони, пише CNN.

Іран заявив, що атакував Ізраїль «сотнями балістичних ракет».

Вибухи було чутно як у Тель-Авіві, так і в Єрусалимі. У небі над ізраїльськими містами активували систему ППО «Залізний купол», але деякі ракети, за даними з відео, прорвалися крізь захист.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 13 червня відбулося 175 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку відбулась найбільша кількість боєзіткнень з початку доби - 44.

Активні бойові дії точились і на Курському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 13 червня – в новині.

В ОСУВ "Хортиця" спростовують заяви ворога щодо окупації російською армією населеного пункту Дворічна на Харківщині. Там тривають активні бої, повідомив речник ОСУВ майор Віктор Трегубов.

"Безпосередньо у Дворічній йдуть активні бої. Українські військові намагаються утримувати позиції у місті, попри постійні атаки ворога", — наголосив речник.

Ситуація біля адмінкордону Донецької і Дніпропетровської областей суттєвих змін не зазнала. Там тривають бої, повідомив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Станом на сьогодні продовжуються важкі бої, обстановка динамічна та може змінюватися. Але, як уже повідомляли сьогодні в ОСУВ "Хортиця", немає даних про те, що російські окупанти перетнули адмінмежу між областями та закріпилися", — зазначив Лиховій у п'ятницю.

Раніше видання The New York Times з посиланням на українських офіцерів повідомило про ймовірний прорив ворога в Дніпропетровській області та ймовірне подальше просування вглиб області.

В Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців.

Спеціалісти у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.

У Франції перекинувся автобус з українськими підлітками: є загиблі й чимало поранених.

На місце події терміново вирушили український посол Вадим Омельченко та співробітники дипустанови.

Більше інформації – в новині.

Україна отримала від Європейського Союзу ще 1 млрд євро за рахунок російських активів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Це вже пʼятий транш макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи ERA. "Залучені кошти спрямуємо на ключові видатки державного бюджету", - зазначив Шмигаль.

Загалом за ініціативою ERA Україна отримала від ЄС вже 7 млрд євро. Цей ресурс забезпечений доходами від використання заморожених активів РФ. "Дякуємо нашим партнерам за послідовну та надійну підтримку. Разом змусимо агресора заплатити за всі завдані Україні збитки", - написав Шмигаль у Telegram.

Сьогодні, 13 червня, Повітряні сили Ізраїлю здійснили точковий авіаудар по підземному командному центру Ірану. В результаті було ліквідовано понад 20 високопосадовців Корпусу вартових Ісламської революції — серед них також командир Іранських аерокосмічних сил, бригадний генерал Амір Алі Хаджізаде, передає Reuters із посиланням на джерела.

Армія Ізраїлю офіційно підтвердила факт вбивства Хаджізаде, який керував програмами ракет і безпілотників, готуючи удари по Ізраїлю. Іранська сторона також підтвердила смерть генерала, який упродовж останніх місяців активно загрожував країнам регіону.

Подробиці – в новині.

Про причини ескалації війни на Близькому Сході та реакцію світу – в нашій публікації «Лев, що повстає». Ізраїль розпочав широкомасштабну атаку на іранські об'єкти. Чому зараз і як реагує світ

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