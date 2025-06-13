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Через російські обстріли на Нікопольщині загинула людина

Ворог майже 20 разів атакував Дніпропетровщину з артилерії та БпЛА.

Через російські обстріли на Нікопольщині загинула людина
Фото: Сергій Лисак

Упродовж дня 13 червня російська армія близько 20 разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини дронами та з артилерії. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Потягом дня російська армія майже два десятки разів гатила по Нікопольщині. Атакувала райцентр, Покровську, Червоногригорівську, Марганецьку громади. Тероризувала тамтешніх мешканців артилерією та безпілотниками", — ідеться у повідомленні. 

Унаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула. 

Пошкоджені інфраструктура, 2 адмінбудівлі, багатоповерхівка, приватна оселя. Також горіла суха трава.
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